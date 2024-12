Meine erste Wahl 2025, wenn es um die beste Growth-Aktie geht!

Growth-Aktie für 2025 gesucht? Wenn es um spannende Wachstumsaktien für das Jahr 2025 geht, fallen mir viele ein. Vor allem im US-Technologiesektor werde ich fündig. Hier scheint sich eine klare Trendwende gegenüber China-Aktien abzuzeichnen.

Airbnb (WKN: A2QG35) mag in diesem Zusammenhang nicht an vorderster Front stehen, aber im Bereich der Online-Buchungssysteme haben sich die Kalifornier einen respektablen Ruf als Disruptor erarbeitet. Längst hat sich das Unternehmen als Vorreiter im Bereich der Kurzzeitvermietung etabliert und ist mehr als nur eine Plattform zur Vermittlung von Ferienwohnungen.

Um genau zu sein, hat es das Reiseerlebnis neu definiert und gleichzeitig ein robustes und skalierbares Geschäftsmodell aufgebaut – nicht immer ohne Kritik. Das Wachstumspotenzial scheint jedoch weiterhin hoch, auch wenn eine zunehmende Regulierung von Kurzzeitvermietungen in Städten mit Wohnungsknappheit zu erwarten ist.

Das Geschäftsmodell von Airbnb

Im Kern basiert das Geschäftsmodell von Airbnb auf einer Vermittlungsplattform, die Gastgeber und Gäste zusammenbringt. Verdient wird hier über eine Servicegebühr, ohne die Kosten für den Besitz von Immobilien tragen zu müssen. Dies ist ein entscheidender Unterschied zu traditionellen Hotelketten, die erhebliche Kapitalinvestitionen benötigen.

Aber es gibt noch weitere Vorteile: Während traditionelle Hotelketten durch hohe Betriebskosten und starre Strukturen eingeschränkt sind, profitiert Airbnb von seiner Flexibilität und Skalierbarkeit. Das Angebot wächst organisch mit der Zahl der Gastgeber, ohne dass das Unternehmen hohe Investitionen tätigen muss. Zudem ermöglicht die Plattform ein individuelles Reiseerlebnis, das bei standardisierten Hotelangeboten oft fehlt.

Es gibt aber auch Unterschiede zu den Wettbewerbern Booking Holdings (WKN: A2JEXP) oder Expedia (WKN: A1JRLJ). Letztere sind vor allem auf Hotelbuchungen fokussiert. Airbnb hingegen verfügt über ein einzigartiges Angebot an privaten Unterkünften und Erlebnissen, die ein authentisches Reiseerlebnis ermöglichen.

Darüber hinaus hat Airbnb seine Plattform um zusätzliche Dienstleistungen wie “Airbnb Experiences” erweitert, über die Reisende einzigartige Aktivitäten buchen können. Dieser Schritt stärkte das Ökosystem und diversifizierte die Einnahmequellen. Das Unternehmen verfolgt damit einen ähnlichen Weg wie seine großen Konkurrenten, die auch auf Erlebnisse, Attraktionen oder Aktivitäten zusätzlich setzen.

Wachstum, Cashflow-Stärke und finanzielle Solidität

Was Airbnb als Growth-Aktie so attraktiv macht, ist zunächst das nachhaltige Wachstum. Ein durchschnittliches Umsatzwachstum von über 20 % in den letzten fünf Jahren spricht für sich.

Zuletzt lag das Wachstum mit 10 % auf einem immer noch auf einem hohen Niveau. Was mich aber vor allem überzeugt, ist die Cashflow-Stärke. Das Unternehmen generiert stabile und hohe Einnahmen aus wiederkehrenden Servicegebühren und hat in den letzten Jahren eine gute Cashflow-Entwicklung aufgezeigt.

Im dritten Quartal 2024 belief sich der Free Cashflow auf 1,1 Mrd. US-Dollar, was einer Marge von 29 % entspricht. Mittlerweile sind es sogar mehr als 4,1 Mrd. US-Dollar auf Jahresbasis bei einer Marge von 38 %.

Zusätzlich befinden sich 11,8 Mrd. US-Dollar in der Firmenkasse und in festverzinslichen Wertpapierdepots. Diese finanzielle Stabilität ermöglicht es Airbnb, weiter in Technologie, Marketing und neue Angebote zu investieren, ohne auf externe Finanzierung angewiesen zu sein. Aktienrückkäufe runden das Spektrum ab.

Das Potenzial der Growth-Aktie für die Zukunft

Das langfristige Potential von Airbnb ist dabei weiterhin hoch. Das zeigt schon ein Blick auf die Metriken. Mit fünf Millionen Gastgebern und 122 Millionen Übernachtungen im dritten Quartal 2024 bedient das Unternehmen nur einen kleinen Teil des potenziellen Übernachtungsmarktes.

Die globale Reisebranche wächst kontinuierlich und Airbnb ist hier hervorragend positioniert. Eine Expansion in Schwellenländer, die weitere Optimierung der Plattform und der Fokus auf nachhaltiges Reisen sind nur einige der Wachstumshebel.

Nicht zu vergessen ist die horizontale und vertikale Erweiterung des Ökosystems. Eigene Zahlungsabwicklungen, Werbeplatzierungen oder neue Produkte könnten zukünftige Wachstumspotenziale darstellen. Schließlich befindet sich das Unternehmen im spannenden Markt der Sharing Economy.

