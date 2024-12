2.000 Euro Dividende bis 2030? Diese Aktie hat das Potenzial

Wer träumt nicht davon, sich ein solides passives Einkommen aufzubauen? Dividendenaktien sind dabei eine der beliebtesten Strategien – und das aus gutem Grund. Mit der richtigen Auswahl und einem klaren Plan lässt sich sogar ein ambitioniertes Ziel wie 2.000 Euro Dividende pro Jahr bis 2030 erreichen. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Nicht unbedingt!

Sehen wir uns gemeinsam an, wie man sich innerhalb der nächsten 5 Jahre einen jährlichen Zusatzverdienst von 2.000 Euro sichern kann.

Warum Dividendenaktien so attraktiv sind

Dividendenaktien bieten Anlegern nicht nur die Chance auf Kursgewinne, sondern auch auf regelmäßige Ausschüttungen. Diese Zahlungen werden oft als „Belohnung“ für das Halten der Aktie betrachtet. Besonders interessant wird es, wenn die Dividenden reinvestiert werden. So profitiert man vom Zinseszinseffekt, der über mehrere Jahre hinweg eine beeindruckende Rendite erzeugen kann.

Eine Aktie mit soliden Dividenden kann also nicht nur helfen, finanzielle Ziele zu erreichen, sondern auch Sicherheit in unruhigen Zeiten geben. Aber wie wählt man die richtige Aktie aus?

Entweder man beschäftigt sich selbst intensiv mit der Materie und analysiert verschiedene Aktien. Oder man setzt auf professionelle Börsendienste, die einem die Arbeit abnehmen und hochwertige Aktienempfehlungen liefern.

In diesem Artikel möchte ich dir allerdings vollkommen kostenlos einen Dividendenwert vorstellen, der dir ein passives Einkommen liefert. Und dir dabei hilft, das Dividendenziel von 2.000 Euro im Jahr bis 2030 zu erreichen.

Realty Income: Ein verlässlicher Kandidat

Ein Unternehmen, das sich in Anlegerkreisen großer Beliebtheit erfreut, ist Realty Income (WKN: 899744). Der Name mag nicht jedem bekannt sein, aber die Firma hat sich den Beinamen „The Monthly Dividend Company“ redlich verdient. Seit Jahrzehnten zahlt Realty Income jeden Monat Dividenden – ein Traum für Einkommensinvestoren.

Mit einer aktuellen Dividendenrendite von etwa 5 % bietet Realty Income eine solide Basis. Um bis 2030 auf 2.000 Euro jährliche Dividende zu kommen, bräuchte man bei einer konstanten Dividende eine Investition von rund 40.000 Euro. Klingt erstmal viel? Keine Sorge, auch mit einem monatlichen Sparplan lässt sich dieses Ziel erreichen.

Wer etwa 250 Euro pro Monat in Realty Income investiert und die Dividenden reinvestiert, könnte in den kommenden Jahren eine beeindruckende Summe aufbauen. Vor allem dann, wenn man die monatliche Sparrate mit der Zeit erhöht und auch in andere Dividendenaktien investiert, um das passive Einkommen zu diversifizieren.

Gibt es Alternativen?

Natürlich! Realty Income ist nur ein Beispiel. Auch Unternehmen aus anderen Sektoren bieten attraktive Dividenden. Energieunternehmen wie Enbridge oder NextEra Energy punkten mit stabilen Cashflows. Oder wie wäre es mit einem Blick auf andere REITs (Real Estate Investment Trusts) wie Realty, die oft überdurchschnittliche Dividendenrenditen bieten?

Für risikofreudigere Anleger sind auch Technologieunternehmen interessant. Zwar zahlen diese oft weniger Dividende, bieten dafür aber Wachstumschancen, die die Rendite langfristig steigern können.

Hohe Dividende: Der Schlüssel zum Erfolg

Das Ziel von 2.000 Euro Dividende bis 2030 erfordert Geduld und Disziplin. Wichtig ist, regelmäßig zu investieren und sich nicht von Marktschwankungen verunsichern zu lassen. Wer langfristig denkt und strategisch handelt, kann von Dividendenaktien enorm profitieren – und sich ein passives Einkommen aufbauen, das Freiheit und Sicherheit bringt.

Der Artikel 2.000 Euro Dividende bis 2030? Diese Aktie hat das Potenzial ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann.

Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Caio Reimertshofer besitzt Aktien von Realty Income. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von NextEra Enery und Realty Income.

Aktienwelt360 2024