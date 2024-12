Ölpreise steigen etwas

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag in einem impulsarmen Handel etwas gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete zuletzt 74,64 US-Dollar. Das waren 75 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 69 Cent auf 71,68 Dollar.

Marktbewegende Nachrichten lagen am letzten Handelstag des Jahres nicht vor. Auf Jahressicht ist der Brent-Preis leicht gestiegen, während das Plus bei WTI mit 3 Prozent etwas deutlicher ausfällt./he