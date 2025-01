AKTIE IM FOKUS: Dermapharm mit höchstem Kurs seit fast einem Jahr

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Dermapharm haben zum Börsenstart ins Jahr 2025 ihre jüngste Kurserholung fortgesetzt. Mit einem Plus von 3,6 Prozent setzten sie sich am Donnerstagvormittag von der 38-Euro-Marke weiter nach oben ab, die sich im Dezember noch als Hürde erwiesen hatte. Beim Kurs von 40,30 Euro kosten die Papiere des Arzneiherstellers nun so viel wie zuletzt vor knapp einem Jahr.

Kurz vor dem Jahreswechsel hatte Dermapharm-Großaktionär Themis Aktien für mehr als 58 Millionen Euro erworben. Der Kauf erfolgte zu je 38,95 Euro, wie Dermapharm bekanntgegeben hatte./ajx/mis