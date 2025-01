EQS-News: BTQ Technologies kündigt strategische Zusammenarbeit mit südkoreanischen Quantenorganisationen an

EQS-News: BTQ Technologies Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

BTQ Technologies kündigt strategische Zusammenarbeit mit südkoreanischen Quantenorganisationen an

Strategische Zusammenarbeit : BTQ Technologies hat eine Absichtserklärung mit den südkoreanischen Organisationen Future Quantum Convergence Forum (FQCF), Quantum Industrial Standard Association (QuINSA) und Future Quantum Convergence Institute (QCI) unterzeichnet. Das Ziel besteht darin, Innovationen voranzutreiben und die globale Zusammenarbeit im Bereich der Quantentechnologien durch Initiativen für Industriestandards, Veranstaltungen und Programme zwischen Industrie und Wissenschaft zu fördern.



Vancouver, 31. Dezember 2024 – BTQ Technologies Corp. (das „Unternehmen”) (CBOE CA: BTQ) (FSE: NG3) (OTCQX: BTQQF), ein weltweit agierendes Quantentechnologie-Unternehmen mit dem Schwerpunkt Sicherung unternehmenskritischer Netzwerke gibt mit großer Freude die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, „MOU“) mit dem Future Quantum Convergence Forum („FQCF“), der Quantum Industrial Standard Association („QuINSA”) und dem Future Quantum Convergence Institute („QCI”) bekannt. Mit dieser Kooperation erfolgt ein bedeutender Schritt zur Förderung der weltweiten Innovation und Zusammenarbeit im Bereich der Quantentechnologien.

Die Absichtserklärung bildet den Rahmen für Aktivitäten, die von gemeinsamem Nutzen sind und dem geschäftlichen Wachstum, der internationalen Expansion und industriellen Kooperationen dienen. Gemeinsam werden die Parteien Initiativen in verschiedenen Bereichen erkunden, darunter Industriestandards, Veranstaltungen und Seminare sowie Kooperationsprogramme zwischen Industrie und Wissenschaft.

Schwerpunkte der Zusammenarbeit:

Entwicklung von Industriestandards: Gemeinsame Festlegung und Förderung von Quanten-Industrienormen, um die weltweite Einführung zu beschleunigen. Veranstaltungen und Seminare: Organisation von Kooperationsveranstaltungen, sowohl online als auch offline, zum Wissensaustausch und zur Förderung von Partnerschaften innerhalb des Quantentechnologie-Ökosystems. Programme zwischen Industrie und Wissenschaft: Entwicklung von Kooperationsprogrammen zur Förderung des Austauschs zwischen Wissenschaft und Industrie, um die Entdeckung neuer Anwendungsfälle und Modelle zur industriellen Nutzung der Quantentechnologie zu erleichtern.

„Mit dieser Partnerschaft betont BTQ sein Commitment, Quanteninnovationen auf globaler Ebene voranzutreiben“, erklärte Nicolas Roussy Newton, Chief Operating Officer bei BTQ Technologies. „Die Zusammenarbeit mit führenden Organisationen wie FQCF, QuINSA und QCI ermöglicht es uns, die Entwicklung hochmoderner Quantenlösungen zu beschleunigen und gleichzeitig engere Beziehungen zum südkoreanischen Quanten-Ökosystem aufzubauen.”

Die Direktorin des QCI, Hyo-Sil Kim, brachte ihre Erwartungen folgendermaßen zum Ausdruck: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit im Bereich der Quantenkommunikation mit dem FQCF, dem QuINSA und dem kanadischen BTQ, die für alle Seiten von Vorteil ist. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt, um die globale Quantentechnologie und Standardisierung voranzutreiben.”

Mit dieser Partnerschaft setzt BTQ Technologies seine Bemühungen, fortschrittliche Quantensicherheitslösungen anzubieten und einen Beitrag zur globalen Quantentechnologie zu leisten, weiter fort.

Südkoreas Führungsvision im Bereich Quantentechnologie

Südkorea macht große Fortschritte in der Quantentechnologie. Dies wird durch die Verabschiedung des Quantum Technology Industry Act im Jahr 2023, der am 1. November 2024 in Kraft trat, und die Präsentation der Strategie für Quantenwissenschaft und -technologie im selben Jahr deutlich. Mit diesen Initiativen soll Südkorea bis zum Jahr 2035 die weltweite Führung im Bereich Quanteninnovationen übernehmen.

Zentrale Entwicklungen und Ziele:

Gesetzlicher Rahmen: Der Quantum Technology Industry Act schafft eine strategische Grundlage für Forschung, Industriewachstum und Sicherheitsintegration. Das Gesetz schreibt ein koordiniertes Vorgehen durch einen Quanten-Strategieausschuss unter dem Vorsitz des Premierministers vor, der alle fünf Jahre umfassende Pläne entwickelt.

Nationale Strategie: Südkorea hat sich folgende Ziele gesetzt: Ein Quantencomputer mit 1.000 Qubits bis Anfang der 2030er Jahre.

bis Anfang der 2030er Jahre. Ein 100 km umfassendes Quanten-Netzwerk für eine sichere interstädtische Verbindung

für eine sichere interstädtische Verbindung Ein Marktanteil von 10 % an der globalen Quantenindustrie.

an der globalen Quantenindustrie. Schulung von 2.500 Fachleuten und 10.000 Quantenexperten bis zum Jahr 2035.

und bis zum Jahr 2035. Die Gründung von 1.200 Quantentechnologie-Unternehmen.

Infrastruktur und Forschung: Zu den Investitionen gehören Quantenfabriken, Testeinrichtungen und ausgewiesene Forschungszentren für Quantenwissenschaft und -technologie, um die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft zu fördern. Darüber hinaus konzentrieren sich die Bemühungen auf fortschrittliche Quantensensoren für industrielle und militärische Anwendungen.

Internationale Zusammenarbeit: Südkorea strebt aktiv Allianzen mit den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und anderen führenden Quantennationen an. Die Investitionen in die weltweite Zusammenarbeit werden ausgeweitet und die gemeinsame Forschung, der Personalaustausch und die Entwicklung internationaler Lieferketten gefördert.

Integration des Privatsektors: Durch Anreize zur Einbindung des Privatsektors durch exklusive Lizenzen und Rechte an geistigem Eigentum beim Technologietransfer sorgt Südkorea für eine aktive Beteiligung an der Quanteninnovation.

Die Vision für 2035:

Südkoreas Strategie basiert auf der kühnen Vision, das globale Zentrum für die Quantenwirtschaft zu werden – durch die Transformation seiner Expertise im Bereich Internet-Technologie in eine führende Rolle auf dem Gebiet Quanten-Kommunikation und -Computing. Die Roadmap betont ein zusammenhängendes Ökosystem, das nationale Sicherheit, wissenschaftliche Forschung, industrielles Wachstum und internationale Partnerschaften vereint.

Diese Initiativen unterstreichen Südkoreas proaktiven Ansatz, sich einen Wettbewerbsvorteil in der globalen Quantenlandschaft zu sichern. Sie machen das Land zu einem attraktiven Partner für internationale Kooperationen wie die jüngste Absichtserklärung von BTQ Technologies mit südkoreanischen Quantenorganisationen.

Über das Future Quantum Convergence Forum (FQCF)

Das Future Quantum Convergence Forum (FQCF) dient als Schnittstelle zwischen Industrie, Wissenschaft und Forschungseinrichtungen und treibt die Aktivierung des gesamten südkoreanischen Quantenindustrie-Ökosystems voran. Weitere Informationen unter https://www.fqcf.org/

Über QuINSA



QuINSA ist eine von der Industrie geleitete internationale De-Facto-Standardisierungsorganisation für die Quanten-Informationstechnologiebranche. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei:

Der Entwicklung internationaler De-Facto-Standards und Entwürfen für verschiedene Quanten-Technologien

Der Analyse globaler Standardisierungstrends im Bereich der Quanten-Informationstechnologie

Der Identifizierung von Anwendungsfällen und Förderung der Industrialisierung

Der Kooperation mit internationalen Standardisierungsorganisationen

Weitere Informationen unter http://www.qs.or.kr

Über BTQ



BTQ Technologies Corp. (CBOE CA: BTQ, FSE: NG3, OTCQX: BTQQF) wurde von einer Gruppe aus Post-Quanten-Sicherheitsexperten gegründet, die sich mit der akuten Sicherheitsbedrohung durch große Quantencomputer befassen. Mit Unterstützung führender Forschungsinstitute und Universitäten konzentriert sich das umfangreiche Technologieportfolio und die Kommerzialisierungsplattform von BTQ auf die Beschleunigung des Quantenvorteils.

Zukunftsbezogene Informationen

Bestimmte Aussagen in diesem Dokument enthalten zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des geltenden Wertpapierrechts. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen gehören unter anderem Aussagen oder Informationen zu den Geschäftsplänen des Unternehmens, einschließlich seiner Forschungspartnerschaften, und zu den voraussichtlichen Märkten, an denen das Unternehmen seine Stammaktien notieren könnte. Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sind oft durch die Verwendung von Begriffen wie „antizipieren“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „planen“ oder „können“ erkennbar und ähnliche Begriffe dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu kennzeichnen.

Das Unternehmen hat zahlreiche Annahmen getroffen, darunter unter anderem Annahmen über die allgemeine Geschäfts- und Wirtschaftslage, die Entwicklung von Post-Quanten-Algorithmen und Quanten-Schwachstellen sowie die Quanten-Computerbranche im Allgemeinen. Die vorstehende Liste mit Annahmen ist nicht vollständig.

Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens der Ansicht ist, dass die getroffenen Annahmen und die durch solche Aussagen oder Informationen dargestellten Erwartungen angemessen sind, besteht keine Garantie, dass sich die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den künftigen Ergebnissen abweichen, die durch die zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören Risiken in Bezug auf: die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für das Unternehmen; die geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen in der Post-Quantum- und Encryption-Computing-Branche im Allgemeinen; den spekulativen Charakter der Forschungs- und Entwicklungsprogramme des Unternehmens; das Angebot und die Nachfrage nach Arbeitskräften und technologischen Post-Quantum- und Encryption-Technologien; unvorhergesehene Ereignisse im Zusammenhang mit regulatorischen und lizenzrechtlichen Angelegenheiten und Umweltfragen; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen oder der Bedingungen auf den Finanzmärkten; Gesetzesänderungen (einschließlich Vorschriften in Bezug auf Blockchains); Risiken im Zusammenhang mit den direkten und indirekten Auswirkungen von COVID-19, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen auf die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, die Fähigkeit, die erforderlichen Finanzmittel zu beziehen und mögliche Verzögerungen bei Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu verursachen; und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit näher beschrieben werden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Bestimmungen des Wertpapierrechts vorgeschrieben ist.

