Apple - Dieses Kerzenmuster sollten Sie kennen!

Nach dem Lauf der letzten Wochen startet das Jahr für die Apple-Aktie denkbar schlecht. Schließlich bildete sich nach acht weißen Wochenkerzen in Folge nun eine rote Korrekturkerze. Die letzten drei Kerzen bilden zudem einen sog. „evening star“ – eine Trendwendeformation aus der Candlestickanalyse. In diesem Kontext liefern die Bollinger Bänder ein weiteres wichtiges Argument. Nachdem die Allzeithoch-Kerze (260,09 USD) Ende 2024 vollständig außerhalb der Leitplanken des Volatilitätsindikators ausgeprägt wurde, ist der Technologietitel mittlerweile wieder unter das obere Bollinger Band (akt. bei 253,48 USD) zurückgefallen. Diverse andere Indikatoren (z. B. MACD, RSL) signalisieren zudem negative Divergenzen. Per Saldo sind das alles Indizien dafür, dass der Jahresauftakt bei der Apple-Aktie durchaus holpriger als die letzten Wochen ausfallen könnte. Ein erster wichtiger Rückzugsbereich wird durch die alten Rekordstände bei 237 USD abgesteckt, deren Rebreak eine deutliche Ausdehnung der jüngsten Konsolidierung nach sich ziehen dürfte. Die 50-Wochen-Linie (akt. bei 209,38 USD) definiert dann die nächste markante Unterstützung.

Apple (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Apple

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

