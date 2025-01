Aktien Frankfurt: Dax baut Vortagesplus aus - Konjunkturhoffnung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Wochenauftakt haben die Indizes am deutschen Aktienmarkt am Dienstag weiter zugelegt. Der Dax gewann zuletzt 0,31 Prozent auf 20.279 Punkte. Damit notiert er über der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend, die im frühen Handel noch gewackelt hatte. Das Rekordhoch bei 20.522 Punkten bleibt in Reichweite.

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten verbuchte einen Zuwachs von 0,50 Prozent auf 25.829 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx stieg um 0,5 Prozent auf den höchsten Stand seit Mitte Oktober und notierte wieder über der Marke von 5.000 Punkten.

"Die Marktteilnehmer begeben sich weiter - in der Hoffnung auf eine baldige Beruhigung beim US-Außenhandelsthema - auf Schnäppchenjagd bei den teilweise erheblich zurückgekommenen deutschen zyklischen Branchen", erklärt Marktexperte Andreas Lipkow.

Zum Wochenstart hatte ein Bericht der "Washington Post" die Märkte angetrieben, wonach die Regierung des designierten US-Präsident Trump zwar die Einführung von Zöllen auf Waren aus alle Länder plane, diese jedoch auf bestimmte kritische Importe beschränkt sein sollten. Im Wahlkampf hatte Trump noch teils pauschal hohe Zölle gefordert. Auch ein Dementi des Berichts durch Trump konnte die Stimmung der Anleger nicht nachhaltig dämpfen.

Am Dienstag rückten auch Inflationsdaten aus der Eurozone in den Blick, die allerdings ohne große Überraschung blieben. Die Verbraucherpreise stiegen im Dezember um 2,4 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat. Volkswirte hatten diesen Anstieg im Schnitt erwartet. Für die Europäische Zentralbank (EZB) seien diese Nachrichten gleichwohl unangenehm, schrieb Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. "Der Währungsraum lahmt und die Zinsen sollten deshalb runter, doch die Inflationsentwicklung spricht eine andere Sprache."

Am Dienstag setzte sich nach leichten Verlusten zu Handelsbeginn bei den Aktien von Beiersdorf eine freundliche Tendenz durch mit plus 1,5 Prozent. Laut Händlern könnten optimistische Aussagen des US-Wettbewerbers Ulta Beauty vom Vorabend treiben.

Die Papiere des Staplerherstellers und Lagerhaus-Spezialisten Kion sprangen um 8,6 Prozent hoch nach Ankündigung einer Kooperation mit Nvidia zur Optimierung von Lieferketten mit KI-gestützten Robotern. Solche KI-Projekte sind bei vielen Unternehmen im Trend.

Jefferies stufte Immobilienwerte hoch. Dies beflügelte vor allem LEG und Grand City Properties mit Kursaufschlägen von 2 beziehungsweise 2,7 Prozent.

Elmos Semiconductor setzten ihren jüngsten Höhenflug mit einem Plus von fast 6 Prozent fort. Der Halbleiterhersteller baut die Zusammenarbeit mit dem Partner Samsung Foundry aus. Süss Microtec waren unter Halbleiterwerten dagegen sehr schwach mit einem Minus von rund 10 Prozent. Eine Verkaufsempfehlung der Schweizer Großbank UBS belastete./ajx/mis