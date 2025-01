Aktien New York Schluss: Indizes nach Nvidia-Rekord und ISM-Daten unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen haben die Anleger am Dienstag vor allem bei Technologiewerten Gewinne mitgenommen. Gute Wirtschaftsdaten aus den USA galten schon früh als Bremsklotz, weil sie die Hoffnung auf weitere schnelle Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed etwas dämpften. In den Schlussstunden beschleunigte sich die Abwärtsbewegung.

An der Nasdaq-Börse stiegen Nvidia zunächst auf ein Rekordhoch und gerieten anschließend wegen Gewinnmitnahmen schwer unter Druck. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor zu Handelsschluss 1,79 Prozent auf 21.173,04 Punkte. Weite Teile seiner Gewinne aus den vergangenen beiden Handelstagen wurden wieder ausgelöscht.

Der marktbreite S&P 500 gab am Dienstag letztlich um 1,11 Prozent auf 5.909,03 Zähler nach. Der mehr von Standardwerten geprägte Leitindex Dow Jones Industrial zeigte sich etwas weniger anfällig für Gewinnmitnahmen, nachdem er zuletzt nicht so deutlich zugelegt hatte. Letztlich fiel der Wall-Street-Index um 0,42 Prozent auf 42.528,36 Punkte./tih/he