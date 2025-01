DAX® - Wieder über 20.000 Punkten

Zu Wochenbeginn hat der DAX® den erwarteten Pfad nach Norden eingeschlagen. Dabei konnten die deutschen Standardwerte dieses Mal auch über der Marke von 20.000 Punkten aus dem Handel gehen. Geholfen hat dabei das Überwinden der jüngsten beiden fast deckungsgleichen Tageshochs bei 20.025/20.031 Punkten, welche wir zuvor als charttechnischen Katalysator definiert hatten. Als nächstes rückt die Abwärtskurslücke vom 19. Dezember in den Mittelpunkt. Deren obere Gapkante (20.242 Punkte) definiert die nächste nennenswerte Barriere. Der freundliche Wochenauftakt war wichtig, denn nach den ersten Handelstagen des neuen Jahres darf man schon mal an das „5-Tages-Orakel“ erinnern. Schließlich hat sich der DAX® in der Vergangenheit im gesamten Jahr oftmals so entwickelt wie in den ersten fünf Handelstagen. Bleibt zu hoffen, dass die deutschen Standardwerte das Plus über die erste Ziellinie des Jahres retten können. Auf der Unterseite markiert dagegen das ehemalige Allzeithoch vom Oktober bei 19.675 Punkten den Auftakt zu einem wichtigen strategischen Rückzugsbereich. Im Zusammenspiel mit dem Dezembertief (19.650 Punkte) sowie der 50-Tages-Linie (akt. bei 19.647 Punkten) entsteht hier eine ultimative DAX®-Haltezone.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.