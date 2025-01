IRW-News: EMX Royalty Corp. : EMX unterzeichnet Abkommen hinsichtlich Verkauf von vier Projekten im Westen der USA an Pacific Ridge Exploration

IRW-PRESS: EMX Royalty Corp. : EMX unterzeichnet Abkommen hinsichtlich Verkauf von vier Projekten im Westen der USA an Pacific Ridge Exploration

Vancouver, British Columbia, 8. Januar 2025 / IRW-Press / EMX Royalty Corporation (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX) (das Unternehmen oder EMX) freut sich bekannt zu geben, dass es vier separate Optionsabkommen (die Abkommen), alle datiert mit 7. Januar 2025, mit Pacific Ridge Exploration Ltd. (TSX-V: PEX) (Pacific Ridge oder PEX) hinsichtlich der Projekte Ripsey West, Royston, Red Star und Mineral Hill (die Projekte oder jeweils ein Projekt) in Arizona, Nevada, Utah bzw. Wyoming unterzeichnet hat. Die Abkommen sehen für EMX Barzahlungen, eine Kapitalbeteiligung an PEX sowie erforderliche Arbeitsverpflichtungen bei den Projekten während des Earn-in-Zeitraums vor. Darüber hinaus bilden eine NSR-Royalty in Höhe von 3 %, jährliche Royalty-Vorauszahlungen (AAR) und Meilensteinzahlungen eine solide Grundlage für zukünftige Fortschritte bei den Projekten.

Das Projekt Ripsey West ist ein oberflächennahes Kupferporphyrziel in der laramischen Kupferprovinz im Zentrum von Arizona mit Explorationspotenzial für supergene und hypogene Mineralisierungen. Das Projekt Royston im Westen von Nevada peilt ein Kupferporphyrsystem aus der späten Trias bzw. dem frühen Jura an. Bemerkenswert ist, dass Porphyrsysteme dieses Alters in der Region traditionell nicht erkundet wurden, obwohl dieses Alter magmatischer Aktivität im Allgemeinen eine stärkere Goldaffinität aufweist als laramische Systeme. Das Projekt Red Star ist ein Kupferporphyrziel neben dem historischen Bergbaugebiet Star in Utah und weist zusätzliches Potenzial für Mineralisierungen in Form von Skarn-, Manto- und Carbonat-Verdrängungsgesteinslagerstätten (CRD) auf. Das Projekt Mineral Hill im Osten von Wyoming liegt auf einem alkalihaltigen Intrusionskomplex, der sowohl epithermales als auch Kupfer-Gold-Porphyr-Explorationspotenzial aufweist.

EMX erwarb die Projekte durch das Abstecken von offenem Land, nachdem es übersehene Möglichkeiten in Regionen mit historischen Explorationen erkannt hatte. Die Erfolgsbilanz von EMX bei der organischen Generierung neuer Ziele in historischen Bergbaugebieten verdeutlicht die Stärke des Geschäftsmodells des Unternehmens bei der Projektgenerierung.

Handelsbedingungen im Überblick (alle Dollarbeträge in USD). Gemäß den Bedingungen der Abkommen und in Abhängigkeit einer Genehmigung der TSX Venture Exchange kann Pacific Ridge über einen Zeitraum von fünf Jahren an jedem Projekt eine 100-%-Beteiligung erwerben, indem es beim entsprechenden Projekt die folgenden Bedingungen erfüllt: a) Nach der Erteilung der behördlichen Genehmigung zahlt Pacific Ridge 60.000 $ in bar und gibt 200.000 Aktien von Pacific Ridge aus (auf einer 10:1-Basis nach der Konsolidierung) und b) Pacific Ridge wird außerdem Optionszahlungen in Höhe von insgesamt 180.000 $ leisten, 1.175.000 zusätzliche Aktien ausgeben und Explorationsausgaben in Höhe von 2.250.000 $ während der fünfjährigen Laufzeit des Optionsabkommens tätigen.

Nach der Ausübung der Option durch Pacific Ridge wird EMX für jedes entsprechende Projekt eine NSR-Royalty in Höhe von 3 % einbehalten. 1 % der Royalty kann zurückgekauft werden, indem zunächst ein erster Rückkauf von 0,5 % der Royalty für eine Zahlung in Höhe von 1.000.000 $ an das Unternehmen vor dem achten Jahrestag des Wirksamkeitsdatums des Abkommens abgeschlossen wird. Wenn der erste Rückkauf abgeschlossen ist, können die restlichen 0,5 % des Royalty-Rückkaufs jederzeit vor der Produktion für 3.000.000 $ erworben werden. Pacific Ridge wird für jedes Projekt außerdem AAR-Zahlungen in Höhe von 25.000 $ leisten, die sich jährlich um 10.000 $ erhöhen, bis eine Obergrenze von 75.000 $ pro Jahr erreicht ist. Darüber hinaus wird Pacific Ridge Meilensteinzahlungen für die Projekte leisten, die Folgendes umfassen: a) 500.000 $ nach dem Abschluss einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung, b) 1.000.000 $ nach dem Abschluss einer vorläufigen Machbarkeitsstudie und c) 2.000.000 $ nach dem Abschluss einer Machbarkeitsstudie.

Projekte im Überblick

Ripsey West: Das Projekt Ripsey West erstreckt sich über 2.161 ha und besteht aus 36 nicht patentierten Abbauschürfrechten sowie acht staatlichen Explorationskonzessionen in der produktiven laramischen Kupferprovinz im Zentrum von Arizona. Der Schwerpunkt historischer Explorationsarbeiten von Conoco, Bear Creek, Noranda, BHP, Freeport-McMoRan und anderen lag auf alterierten und mineralisierten Ausbissen neben dem primären Zielgebiet von EMX. Diese Ausbisse weisen eine distale Chlorit-Epidot- und Serizitalteration über ein breites Gebiet von etwa 4 mal 6 km auf - mit einer zentralen Zone mit moderater Serizitalteration. Lokal weisen strukturell begrenzte Zonen eine starke Serizitalteration sowie eine variable Kupfermineralisierung auf. Anhand einer detaillierten Zusammenstellung historischer Bohrungen und einer iterativen Strukturstudie ermittelte EMX, dass die Region eine erhebliche Neigung von etwa 90 Grad erfahren hat. Das historisch erkundete Gebiet repräsentiert die distale Alteration und Mineralisierung entlang des paläoöstlichen Randes des geneigten und zerstückelten Porphyrkupfersystems, während das Projekt Ripsey West von EMX den Kern des Systems mehrere Kilometer weiter westlich anpeilt. Explorationen durch einen früheren Partner umfassten zwei Bohrlöcher auf insgesamt 649 m, die in erster Linie die Tiefe des Festgesteins erprobten. Unterhalb des postmineralischen Alluviums stimmt die Alteration in den Bohrlöchern gut mit der prognostizierten Interpretation des Systems überein, doch das Ziel und der Kern des Porphyrsystems wurden in der Tiefe nicht erprobt.

Red Star: Das Projekt Red Star umfasst 3.005 ha und besteht aus nicht patentierten Abbauschürfrechten, die an das historische Bergbaugebiet Star in Beaver County, Utah, angrenzen. Geologische Beobachtungen weisen darauf hin, dass es sich bei der Quelle der polymetallischen Spalterzgänge und dem Verdrängungsgestein im Bergbaugebiet Star um ein verborgenes Porphyrkupfersystem handeln könnte. Obwohl Arbeiter früher nach dem Quellporphyr suchten, missverstanden sie die zeitlichen Beziehungen zwischen der zutage tretenden Mineralisierung und dem Intrusivgestein in diesem Gebiet und kartierten Abschiebungen fälschlicherweise als Aufschiebungen. Strukturelle Neuinterpretationen und geochemische Zonierungsmuster in der zutage tretenden Stratigrafie weisen auf einen nach Westen gerichteten Vektor in Richtung eines nach unten verworfenen Blocks bzw. von Blöcken innerhalb des Projekts Red Star hin. Die stärksten geochemischen Kupfer- und Spurenelemente-Anomalien kommen an der Westseite des zutage tretenden paläozoischen Sedimentpakets vor, das mit der größten Anzahl an Erkundungsgebieten in der Region Star übereinstimmt. Jüngste geophysikalische Datensätze, einschließlich Drohnen-Magnetikuntersuchungen, induzierter Polarisation (IP) und magnetotellurischer (MT) Untersuchungen, weisen auf ein Ziel im selben Gebiet hin, das unabhängig von geologischen und geochemischen Vektoren vorhergesagt wurde. Die hohe Anzahl an paläozoischem Carbonatgestein in der Stratigrafie des Muttergesteins weist auf Potenzial für Skarn-, Manto- und CRD-artige Mineralisierungen beim Projekt Red Star hin - zusätzlich zum angepeilten Cu-Mo-Porphyr.

Royston: Das Projekt Royston erstreckt sich über 1.830 ha und besteht aus 227 nicht patentierten Abbauschürfrechten nordwestlich von Tonopah, Nevada. Das Projekt Royston stellt ein überzeugendes Porphyrerkundungsgebiet innerhalb eines Gürtels aus Intrusivgestein aus dem Jura bzw. der späten Trias im Westen der USA dar, das in puncto Kupfermineralisierungen unzureichend erkundet ist. Oberflächenausbisse und historische Bohrungen offenbaren eine bedeutsame Zone mit Quarz-Pyrit-Serizit-QSP-artiger Alteration in Porphyrgängen und dem umliegenden Muttergestein. Anschließende geologische, geochemische und geophysikalische Arbeiten verbesserten das Verständnis von EMX für das System und führten zur Identifizierung von starken Vektoren, die auf einer systemweiten Zonierung der Alteration und Mineralisierung basieren. Kürzlich wurde ein Reverse-Circulation- (RC)-Erkundungsbohrprogramm durchgeführt, das das Zielkonzept weiter bestätigte und ein solides Porphyrsystem beschrieb, das nach der Mineralisierung eine beträchtliche Neigung erfahren hat. Zwei der RC-Bohrlöcher wurden aufgrund der oberflächlichen Abschnitte mit intensiver QSP-(Ton)-Alteration und zunehmender Basismetallmineralisierung in der Tiefe des Bohrlochs für einen erneuten Eintritt mit einem Kernbohrgerät verrohrt. Anschließende Kernbohrungen werden den Hochtemperaturkern des Porphyrsystems anpeilen, der bis dato bei Bohrungen nicht durchschnitten wurde.

Mineral Hill: Das Projekt Mineral Hill im Osten Wyomings erstreckt sich über 600 ha auf 77 nicht patentierten und 19 patentierten Abbauschürfrechten. Das Zentrum des Projekts befindet sich in einem zonierten alkalischen Intrusionskomplex aus dem Eozän mit einem äußeren Ring, inneren Intrusionszonen und einer zentralen Brekzie. Der historische Abbau im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert förderte Gold von alluvialen Lagerstätten, Gold und Silber von der Mine Treadwell sowie Gold und Kupfer von der Mine Interocean. EMX und frühere Partner erkannten, dass die Gold- und Silbermineralisierung bei der Mine Treadwell mit einer adularhaltigen Niedertemperatur-Kaliumalteration in Zusammenhang steht und mit einer epithermalen Mineralisierung übereinstimmt. Im Gegensatz dazu steht die Gold- und Kupfermineralisierung bei der Mine Interocean mit Hochtemperatur-Kaliumalterationsmineralanhäufungen (einschließlich Kalifeldspat und Biotit) in Zusammenhang, die mit einem Porphyrsystem übereinstimmen. Erkundungsbohrprogramme mit früheren Partnern bestätigten diese beiden unterschiedlichen Mineralisierungsarten, doch die ersten Bohrergebnisse wurden nie weiterverfolgt. Die Nähe von Mineral Hill zu bedeutsamen historischen Produzenten wie den Minen Homestake und Wharf verdeutlicht das Potenzial für weitere Entdeckungen in diesem produktiven Gürtel.

EMX und Pacific Ridge freuen sich darauf, mit den Arbeiten an den Projekten zu beginnen.

Diese Transaktion ist ein weiteres Beispiel für die Umsetzung des Geschäftsmodells von EMX, das darin besteht, seinen Partnerunternehmen schlüsselfertige und bohrbereite Explorationsprojekte für Royaltys bereitzustellen.

Weitere Informationen über die Projekte finden Sie unter www.EMXroyalty.com.

Anmerkungen zu angrenzenden oder nahe gelegenen Regionen, Minen und Lagerstätten. Die in dieser Pressemitteilung erörterten Regionen, Minen und Lagerstätten stellen einen Kontext für die Projekte von EMX dar, die in ähnlichen geologischen Umgebungen vorkommen. Dies weist jedoch nicht zwangsläufig darauf hin, dass die Projekte des Unternehmens ähnliche Tonnagen oder Mineralisierungsgrade aufweisen.

Michael P. Sheehan, CPG, ein Angestellter des Unternehmens, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 die Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über EMX. EMX ist ein Royalty-Unternehmen für Edel- und Basismetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.

