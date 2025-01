Börsenexperte Martin Goersch bespricht heute folgende Werte: Renk, Hensoldt, TeamViewer, Siemens Energy, Heidelberg Materials, Advanced Energy, Chemours, Rocket Lab, Rigetti, Digital Realty Trust, Accenture, Tesla und Nvidia.

Selbst nach einem schwachen Handelstag in den USA zieht der Dax weiter an. In Amerika liegt der Fokus der Marktteilnehmer derweil auf den Zinsen, dem Arbeitsmarkt und wieder erstarkten Inflationsängsten.

Neben vielen anderen Aktien sind auch die Papiere von Nvidia gestern drastisch unter die Räder gekommen - und das obwohl zur Markteröffnung nach der fulminanten Rede von Jensen Huang noch ein ordentliches Plus stand. Martin prüft, ob die Party beim "King of KI" nun vorbei ist und ob die Aktie möglicherweise einen Trendwechsel vollzieht.

Heute ist in Deutschland Rüstung der "King". Getrieben durch Aussagen von Trump führen die Rüstungsunternehmen momentan im Dax und SDax. Im MDax liegt die Aktie von Hensoldt immerhin auf Platz 2.

Auch Aktien von Heidelberg Materials sind heute sehr gefragt. Der Baustoff-Konzern aus dem Dax liegt an zweiter Stelle. Bedanken können sich Aktionäre bei der Bank of America.