STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Carrefour (WKN MJ7NY3)

Der Rückzug von Carrefour aus Oman markiert einen bedeutenden Wandel im Einzelhandelssektor des Landes. Die französische Einzelhandelskette, die seit Jahrzehnten in der Region präsent war, übergibt ihre Geschäfte an die neue Marke Hypermax. Diese Veränderung spiegelt eine strategische Neuausrichtung wider, die bereits in Jordanien umgesetzt wurde. Der Rückzug erfolgt ohne Angabe spezifischer Gründe, entsprechend spekulieren Marktteilnehmer über die strategische Neuausrichtung des Unternehmens. Seit September geht es für die Aktie des französischen Einzelhändlers kontinuierlich bergab, das Kursminus beläuft sich auf rund 15 %. Heute geht es ein weiteres Prozent nach unten, aktuell kostet eine Aktie 13,68 Euro. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Carrefour gekauft.

2. Discount-Call-Optionsschein auf SAP (WKN UP14VL)

Die SAP-Aktie setzt ihre Kursrallye unvermindert fort, gestern erreichten die Papiere der Walldorfer mit 248,50 Euro einen neuen Rekordstand. In den letzten 12 Monaten verteuerten sich die Anteilsscheine am Software-Konzern somit um über 75 %. Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SAP unterdessen von 255 auf 280 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern ragt im europäischen Branchenumfeld weiterhin mit seinem Produktzyklus hervor, so die Experten. SAP sei dazu in der Lage, ein herausforderndes konjunkturelles Umfeld zu überlagern. Diese Stärke werde nun auch noch durch vorteilhafte Währungseffekte unterstützt, die die Analysten nun in ihren Schätzungen für das Jahr 2025 berücksichtigten. Aktuell steht ein Kurs von 245,25 Euro auf der Kurstafel. Stuttgarter Anleger setzen auf eine Trendfortsetzung und kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf SAP.

3. Faktor 3x Long Knock-out auf Sanofi (WKN ME0K40)

Nach einem schwachen zweiten Halbjahr 2024 geht es für die Sanofi-Aktie derzeit wieder aufwärts. In den vergangenen vier Wochen legten die Papiere des französischen Pharmakonzerns über 4 % an Wert zu. Unterstützung kommt von Analystenseite. Die Berenberg Bank hat ihre Einschätzung auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro bestätigt. Die Experten geben als Begründung an, dass im neuen Jahr die unternehmensspezifischen Belastungen in China abebben und auch der Bewertungsdruck auf Unternehmen, die im US-Impfstoffmarkt aktiv seien, nachlassen dürften. Der Aktienkurs legte heute um 0,75 % auf 95,99 Euro zu. Knock-out-Anleger zeigen reges Interesse an einem Faktor 3x Long auf Sanofi.

Euwax Sentiment

Nach den jüngsten Gewinnen bleiben die Anleger heute zurückhaltend. Trotz einer überraschend starken Industrieproduktion bremse die Sorge vor weiteren Vorschlägen des künftigen US-Präsidenten Trump zur Handelspolitik. Für den DAX geht es um 0,15 % auf 20.300 Punkte zurück. Das Stimmungsbarometer Euwax Sentiment zeigt -23 Punkte an.

Börse Stuttgart auf Youtube

Von Nvidia bis McDonald's: So trifft Jonathan Neuscheler Investment-Entscheidungen

Darum geht's im Video: Jonathan Neuschlaß gibt in diesem neuen Video Einblicke in seine Anlagestrategie und erklärt, wie er seine drei Depots aufbaut. Mit "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer, Boerse Stuttgart Group) spricht er über Diversifikation, die Auswahl von Qualitätsaktien und die Bedeutung langfristiger Investments. Themen sind außerdem die Herausforderungen des Value Investings, die Rolle des Managements und die Wichtigkeit einer klaren Exit-Strategie beim Aktienhandel. Sie analysieren auch aktuelle Entwicklungen wie die Marktbewegungen rund um Nvidia und diskutieren, wie man unterbewertete Unternehmen findet. Abschließend geben sie einen Ausblick auf künftige Strategien und betonen die Relevanz langfristigen Denkens.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=L2DfIIiJGC8

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)