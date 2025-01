EQS-News: Redcare Pharmacy blickt auf ein außergewöhnliches Jahr für die gesamte Gruppe zurück: Konzernumsatz steigt um 32% auf EUR 2,4 Mrd., Rx-Wachstum in Deutschland beschleunigt sich in Q4 auf 142%.

EQS-News: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Vorläufiges Ergebnis

Redcare Pharmacy blickt auf ein außergewöhnliches Jahr für die gesamte Gruppe zurück: Konzernumsatz steigt um 32% auf EUR 2,4 Mrd., Rx-Wachstum in Deutschland beschleunigt sich in Q4 auf 142%.



09.01.2025 / 06:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





RedcarePharmacy blickt auf ein außergewöhnliches Jahr für die gesamte Gruppe zurück: Konzernumsatz steigt um 32% auf EUR 2,4 Mrd., Rx-Wachstum in Deutschland beschleunigt sich im vierten Quartal auf 142%.

Konzernjahresumsatz +32% auf EUR 2,4 Mrd.; Non-Rx-Umsätze wachsen um 21% auf EUR 1,6 Mrd., konzernweite Rx-Umsätze legen um 64% auf EUR 749 Mio zu.

In Q4 steigt der Konzernumsatz um 27% auf EUR 674 Mio., mit einem Zuwachs der Non-Rx-Umsätze um 22% und einem Plus von 37% bei den Rx-Umsätzen der Gruppe.

Beschleunigung des Rx-Umsatzwachstums in Deutschland auf 142% in Q4 mit einem Umsatz von EUR 97 Mio., Gesamtjahr EUR 254 Mio.

Aktive Kundenbasis bei 12,5 Mio., ein Zuwachs von 0,6 Mio. im Vergleich zum Vorquartal – der stärkste Quartalsanstieg aller Zeiten – und 1,7 Mio. mehr als im Vorjahr; Net Promoter Score von 69 im Jahresdurchschnitt.

Sevenum, Niederlande, 9. Januar 2025. Redcare Pharmacy N.V. hat heute vorläufige Umsatzzahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 veröffentlicht. In dem Jahr, in dem sich das elektronische Rezept in Deutschland als neuer Standard etabliert hat, verzeichnete der Konzern ein Umsatzplus beim Rx-Umsatz in Deutschland von 68,7% auf EUR 254 Mio. Dabei beschleunigte sich das Umsatzwachstum von 6,8% im ersten Quartal auf 142,4% im Schlussquartal des Geschäftsjahres. Insgesamt stieg der Konzernumsatz im vierten Quartal um 27% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 674 Mio. (Q4 2023: EUR 531 Mio.). Davon entfielen EUR 442 Mio. auf Non-Rx-Umsätze und EUR 232 Mio. auf Rx-Umsätze. Insgesamt steigerte Redcare den Gesamtjahresumsatz um 31,8% auf EUR 2,37 Mrd. (GJ 2023: EUR 1,80 Mrd.). Zum Jahresende zählte der Konzern 12,5 Mio. aktive Kund:innen, ein Plus von 1,7 Mio. im Vergleich zum Vorjahr. Mit 0,6 Mio. entfiel der größte Zuwachs auf das letzte Quartal. Die am 3. Oktober 2024 angehobene Umsatzerwartung von 2,35 bis 2,5 Mrd. EUR sowie die Prognose für ein Umsatzwachstum von 20 bis 25 % im rezeptfreien Segment konnte Redcare im Jahr 2024 vollständig erfüllen

Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy, kommentiert: „Das vergangene Jahr war für Redcare außergewöhnlich. Das elektronische Rezept ist in Deutschland zum neuen Standard geworden. Durch die erfolgreiche Einführung unserer vollständig digitalen Rx-Journey und gezielte Marketingkampagnen konnten wir in kürzester Zeit zahlreiche neue Rx-Kund:innen gewinnen, die von unserer innovativen Lösung profitieren. Die Wachstumsrate unserer Rx-Erlöse sprang dabei von 7% im ersten Quartal auf 142% im vierten Quartal.“

CFO Jasper Eenhorst ergänzt: „Ungeachtet einer vergleichsweise milden Erkältungs- und Grippesaison in Deutschland im vierten Quartal haben wir erneut ein starkes Wachstum erzielt und unsere Marktführerschaft - auch im Non-Rx-Bereich - weiter ausgebaut. Unser dynamisches Wachstum in den anderen europäischen Märkten hat sich dank der hohen Kundenzufriedenheit ebenfalls unvermindert fortgesetzt.

Das DACH-Segment, bestehend aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, verzeichnete im vierten Quartal einen Umsatz von EUR 557 Mio. (Q4 2023: EUR 440 Mio.)- ein Plus von 26,6% im Jahresvergleich. Die Non-Rx-Umsätze stiegen um 20,1 % auf EUR 325 Mio. (Q4 2023: EUR 271 Mio.), während die Rx-Umsätze um 37,1 % auf EUR 232 Mio. wuchsen (Q4 2023: EUR 169 Mio.). Für das Gesamtjahr 2024 belief sich der Umsatz des DACH-Segments auf EUR 1,93 Mrd., ein Zuwachs von 33% gegenüber dem Vorjahr (EUR 1,45 Mrd.).

Im Segment International, das die Länder Belgien, Italien, Frankreich und die Niederlande umfasst, stieg der Umsatz im vierten Quartal um 28,5 % auf EUR 117 Mio. (Q4 2023: EUR 91 Mio.). Auf Jahressicht erhöhten sich die Segmentumsätze um 26,4 % auf EUR 436 Mio. (FY2023: EUR 345 Mio.).

Alle veröffentlichten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Redcare Pharmacy N.V. wird den Jahresbericht für 2024 am 11. März 2025 veröffentlichen.





Ansprechpartnerin Investor Relations:

Monica Ambrosi (Associate Director, Investor Relations)

investors@redcare-pharmacy.com



Ansprechpartner Presse:

Sven Schirmer (Director, Corporate Communications)

press@redcare-pharmacy.com



Über Redcare Pharmacy.

Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.

Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 12 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an.

Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement.

Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im Auswahlindex MDAX.

09.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Redcare Pharmacy N.V. Erik de Rodeweg 11-13 5975 WD Sevenum Niederlande Telefon: 0800 - 200 800 300 Fax: 0800 - 90 70 90 20 E-Mail: investors@redcare-pharmacy.com Internet: www.redcare-pharmacy.com ISIN: NL0012044747, DE000A19Y072 WKN: A2AR94, A19Y072 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2064019

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2064019 09.01.2025 CET/CEST