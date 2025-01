MDAX® - Dieses Level sollten Sie kennen!

Auf vielfachen Wunsch blicken wir heute in die zweite (Börsen-)reihe und analysieren die charttechnischen Perspektiven des MDAX®. Während der große Bruder im vergangenen Jahr fast 20 % zulegen konnte, fuhren die deutschen „mid caps“ in 2024 Kursverluste in einer Größenordnung von gut 5 % ein. Unter dem Strich notiert das mittlere Börsensegment in Deutschland damit auf dem Niveau von 2017. Aus charttechnischer Sicht gibt es derzeit ein absolutes Schlüsselniveau! Als solches definieren wir die Kombination aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 27.170 Punkten) und den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 27.300 Punkten (siehe Chart). Abgerundet wird das hier entstehende Barrierenbündel durch ein Fibonaci-Retracement (27.176 Punkte). Am bedeutendsten ist aber zweifelsohne, dass ein Sprung über diese Hürden einen langfristigen Doppelboden vervollständigen würde. Mit anderen Worten: Das ist die entscheidende Signalzone um die Underperformance der letzten Jahre zu beenden und dem MDAX® eine nachhaltige Erholungsperspektive zu geben. Wenngleich derzeit noch Zukunftsmusik, würde ein erfolgreicher Befreiungsschlag ein Anschlusspotenzial von knapp 4.000 Punkten eröffnen. Deshalb lautet das MDAX®-Investmentmotto „make or break“.

MDAX® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart MDAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

