ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Mercedes-Benz auf 50 Euro - 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 48,50 auf 50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Henning Cosman hob seine Margenprognose für das vierte Quartal in seinem am Montag vorliegenden Kommentar aufgrund des besseren Geschäftsmix der Stuttgarter zwar an. Entscheidend sei aber der Ausblick auf dem Kapitalmarkttag Mitte Februar. Und für 2025 und 2026 liegt er unter dem Marktkonsens, für 2026 gar um 10 Prozent./ag/bek

