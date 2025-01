IRW-News: Staige One AG : Staige One AG: RTL Tele Luxemburg verlängert umfassenden Live-Broadcastingvertrag für alle Top-Ballsportarten um drei Jahre

IRW-PRESS: Staige One AG : Staige One AG: RTL Tele Luxemburg verlängert umfassenden Live-Broadcastingvertrag für alle Top-Ballsportarten um drei Jahre

Essen (IRW-Press/13.01.2025) -

*

Fußball Ehrendivision "Division d'Honneur" live mit der Staige-Kameratechnik

*

Top-Ligen im Basketball, Handball und Volleyball

Nach dem im Dezember 2024 gemeldeten wegweisenden Entwicklungsauftrag durch ClipMyHorse.TV, weltweit führender Anbieter für Reitsport-Live-Übertragungen, für die nächste Staige-Kamerageneration kann die Staige One AG (WKN: A3CQ5L / ISIN: DE000A3CQ5L6; XETRA und Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, Frankfurt und Berlin) gleich zu Jahresbeginn 2025 einen weiteren Vertriebserfolg vermelden.

RTL Télé Lëtzebuerg hat sich auch für die nächsten drei Jahre für ihren Heimatmarkt die Kameratechnik- und übertragungskompetenz der Staige AG gesichert.

Alle Top-Ligen aus den Bereichen Basketball, Handball und auch Volleyball werden mittels der Staige-Technik aufgenommen und übertragen. Das gleiche gilt für die Fußball-Ehrendivision, die "Division d'Honneur", wie die Zweite Liga in Luxemburg genannt wird.

Jan Taube: "Nach dem vorweihnachtlichen Vertrauensbeweis des Weltmarktführers ClipMyHorse.TV konnten wir nun mit RTL Tele Luxemburg erneut mit einem unserer "Top Brand Kunden" einen langfristigen Vertrag schließen. In Luxemburg werden bis Ende 2027 quasi sämtliche Top-Sportligen mittels unserer Staige-Kameratechnik produziert. Das ist für uns ein hervorragender Start ins neue Geschäftsjahr 2025."

Pascal Casel, Platform Business & Diversification Director von RTL Télé Lëtzebuerg: "Seit 5 Jahren vertrauen wir auf die technische Kompetenz der Staige AG und deren KI-basierten Kamerafeatures. Deshalb freuen wir uns sehr, diese Kooperation auch in den kommenden drei Jahren fortsetzen zu können. Wir nutzen insgesamt bereits 65 Staige-Kameras für unsere Übertragungen."

Über die Staige One AG

Die Staige One AG hat ein innovatives, KI-basiertes System (Software plus Kameratechnik) entwickelt, das Feldsportarten wie Fußball, Handball, Reiten, Feld- und Eishockey etc. aufzeichnen kann und damit Trainern und Spielern ermöglicht, das Spielgeschehen in Echtzeit und im Nachhinein zu analysieren. So können auch im Breitensport Potenziale besser erkannt und Strategien optimiert werden. Zudem wird einem externen Publikum der digitale Zugang zu Live-Events sowie die Möglichkeit geboten, diese Übertragungen jederzeit im Nachgang zu verfolgen, z. B. in Form von On-Demand-Angeboten oder Postings in sozialen Medien. Diese digitale Aufbereitung der Events wäre ohne das Staige-System nicht möglich. Die KI-gestützte Software wurde in Zusammenarbeit mit der adesso SE entwickelt, die größter Einzelaktionär der Staige ist und mit Prof. Volker Gruhn den Aufsichtsratsvorsitzenden stellt. Strategischer Partner von Staige ist u.a. auch der BVB, der unter der Leitung von Lars Ricken das Staige-System für den Jugend- und Nachwuchsbereich mitentwickelt hat. Der BVB ist darüber hinaus auch selbst Aktionär der Staige und mit seinem Finanzvorstand Thomas Treß im Aufsichtsrat vertreten. Die Daten für die KI-gestützten Analysen stammen inzwischen aus mehr als 200.000 Sportveranstaltungen, die Staige in den letzten Jahren erfasst und ausgewertet hat. Damit ist das Staige-System das weltweit führende Erfassungs- und Analysetool für Breiten- und Amateurfeldsportarten. Dieser USP bildet bereits die Basis für namhafte internationale Kooperationen, beispielsweise in China oder mit RTL.

Staige One AG

Adresse: Hafenstr. 100, 45356 Essen

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Jan Taube

Tel.: +49 201 2468510

E-Mail: info@staige.com

Website: www.staige.com

ISIN(s): DE000A3CQ5L6 (Aktie)

Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin

