Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu AfD-Parteitag in Riesa

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu AfD-Parteitag in Riesa:

Anschlussfähig oder radikal? Lange sah es aus, als müsste die AfD sich zwischen diesen Richtungen entscheiden. In der in Teilen rechtsextremen und Verschwörungsideologien zugeneigten Partei wurden viele Kämpfe darum gefochten, wie man nun auftreten darf, ohne abschreckend zu wirken oder den Verfassungsschutz fürchten zu müssen. Auf ihrem Parteitag in Riesa konnte man beobachten, dass die Partei einen Weg gefunden hat, bei dem sie sich nicht entscheiden muss: Sie hat aus dem Dilemma eine Strategie gemacht. Es geht darum, sich selbst, ihre Wähler, dieses Land ans Extreme zu gewöhnen und Radikalität anschlussfähig zu machen. Bei der Rede, die Weidel in Riesa hielt, musste die Bundesvorsitzende ihre Partei nicht mehr von sich überzeugen. Zur Kanzlerkandidatin der AfD hatten die Delegierten sie schon vorher gekürt. Gerade deshalb ist es bemerkenswert, welche scharfe Rhetorik sie anschlug. Sie setzte einen noch krasseren Tonfall, als man es von ihr kennt./yyzz/DP/mis