Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen verkauft Hamburger Pflegeheime an Stadt zurück

HAMBURG/BERLIN/BOCHUM (dpa-AFX) - Die Stadt Hamburg kauft mehrere einst städtische Pflegeheime von der Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen zurück. Der Kaufpreis für die 13 Pflegeheimstandorte einschließlich der Immobilien belaufe sich auf 380 Millionen Euro, wie die Deutsche Wohnen am Dienstag in Berlin mitteilte. Der Senat habe grünes Licht gegeben. Der Vertrag solle am 17. Januar unterschrieben werden. Die Hamburger Bürgerschaft muss dem Deal noch zustimmen.

Bei den Pflegeheimen handelt es sich um die Pflegeeinrichtungen der Pflegen & Wohnen Hamburg GmbH, die die Stadt im Jahr 2007 privatisiert hatte. Sie umfassen rund 2400 Pflegeplätze und haben rund 2000 Beschäftigte. Die Stadt begründet den Rückkauf mit einem konkreten Risiko für die Versorgungssicherheit in Hamburg. Denn die Verpflichtungen und Begrenzungen des Vertrags über den Verkauf von P&W von 2007 würden Ende 2026 auslaufen./stw/mis