Wolters Kluwer veröffentlicht die erste globale Studie "Future Ready Accountant"

Der umfassende Bericht bietet tiefe Einblicke in die Trends, die den Berufsstand der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer weltweit prägen.

Die erste globale Studie "Future Ready Accountant" vonWolters Kluwer Tax and Accounting (TAA) ist ab sofort verfügbar. Darin enthalten ist eine eingehende Analyse der globalen Steuer- und Wirtschaftsprüferlandschaft mit einem exklusiven Fokus auf den Berufsstand prägende Themen wie technologischer Fortschritt, Auswirkungen von KI, Personalentwicklung und neue Geschäftsstrategien.

Der Future Ready Accountant stützt sich auf die Antworten von über 2.300 Teilnehmern aus 13 Ländern und bietet einen Einblick in den aktuellen Branchenstatus, seine Herausforderungen und aufkommende Technologien.

Jason Marx, CEO von Wolters Kluwer Tax & Accounting, kommentierte: "Die Studie Future Ready Accountant bietet einzigartige Einblicke in die globale Steuerberaterbranche. Die Ergebnisse zeigen, dass Steuerkanzleien zwar bestrebt sind, KI und andere Technologien für mehr Effizienz zu nutzen, dass aber das Engagement für den Mandanten weiterhin im Vordergrund steht." Marx fügte hinzu: "Unsere umfassende globale Umfrage liefert entscheidende Erkenntnisse darüber, wie sich große und kleine Unternehmen an eine digitalisierte Welt anpassen. Bedeutende Herausforderungen, wie die Einhaltung der sich entwickelnden Steuergesetze und das Management von Kundenerwartungen, stehen neben vielen anderen im Mittelpunkt. Diese Herausforderungen schaffen jedoch auch Chancen für Wachstum und Innovation. Die Ergebnisse der Umfrage verdeutlichen, wie technologische Fortschritte, insbesondere KI, die Zukunft der Branche verändern und prägen."

Der globale Bericht enthält exklusive Auszüge für die Märkte USA, Kanada, Europa und APAC (Region Asien-Pazifik) und bietet zusätzlich zu seinem globalen Umfang regionsspezifische Einblicke und Analysen.

"Unser Bericht erfasst nicht nur globale Trends, sondern bietet auch regionale Einblicke, die es den Steuerkanzleien ermöglichen, ihre Strategien auf spezifische Marktbedürfnisse zuzuschneiden", fügte Marx hinzu. "Wir befinden uns inmitten eines bedeutenden Wandels in unserer Branche, und dieser detaillierte Bericht liefert wertvolle Einblicke, die Steuerberater dabei unterstützen, den Wandel erfolgreich zu bewältigen."

Die wichtigsten Ergebnisse der Studie "Future Ready Accountant"

Die Ergebnisse zeigen eine dynamische Entwicklung innerhalb der globalen Steuer- und Wirtschaftsprüfungsbranche. Angeführt von der Einführung künstlicher Intelligenz, der digitalen Transformation und einer Verlagerung hin zu Beratungsdienstleistungen positionieren sich die Steuerkanzleien für nachhaltiges Wachstum. Während Herausforderungen wie der Fachkräftemangel und die regulatorische Komplexität fortbestehen, ermöglichen Investitionen in Technologie und strategische Planung den Kanzleien eine effektive Anpassung. Die Modernisierung von Abläufen mittels Technologie, das Angebot von Beratungsleistungen und die Personalentwicklung werden für Steuerkanzleien, die in einem zunehmend wettbewerbsorientierten und technologiegetriebenen Umfeld erfolgreich sein wollen, weiterhin von entscheidender Bedeutung sein.

KI-Einführung auf dem Vormarsch

Positiver Ausblick auf KI: 57 % der Steuerexperten glauben, dass die KI-Fortschritte erhebliche Auswirkungen auf die Branche haben werden. Obwohl die Einführung von generativen KI-Tools (GenKI) noch in den Kinderschuhen steckt, ist die allgemeine Stimmung überwältigend positiv, nur 15 % sind negativ eingestellt.

Trends zur Einführung: Derzeit setzen 27 % der Befragten GenKI in ihren Arbeitsabläufen ein, und 22 % planen die Einführung innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate, was auf ein kontinuierliches Wachstum bei der Nutzung von KI zur Automatisierung und Effizienzsteigerung hindeutet.

Hindernisse für die Einführung: Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit, der Genauigkeit und der hohen Implementierungskosten sind nach wie vor die größten Hindernisse. Nur 25 % der Steuerkanzleien haben KI-Richtlinien aufgestellt, doch diese sehen KI tendenziell positiver (84 %) als Kanzleien ohne Richtlinien (44 %).

Regionale Unterschiede: Firmen in Europa und in Asien-Ozeanien (APAC) zeigen den größten Enthusiasmus für KI, während kanadische Firmen eher eine neutrale oder negative Einstellung haben.

Digitale Transformation in vollem Gange

Technische Integration: 62 % der Befragten nutzen Cloud-Technologien, und 57 % berichten über eine umfängliche technische Integration in ihre Prozesse. Steuerkanzleien mit hochintegrierten Systemen (75 % oder mehr) verzeichnen mit größerer Wahrscheinlichkeit ein deutliches Umsatzwachstum.

Operativer Erfolg: Steuerkanzleien mit einer Technologieintegration von mehr als 75 % verzeichneten ein Umsatzwachstum von 78 %, verglichen mit nur 46 % bei jenen ohne Integration.

Verlagerung hin zu Beratungsdiensten

Ausweitung des Beratungsangebots: 83 % der Befragten bieten bereits Beratungsdienste als Kernangebot oder auf Anfrage an, und weitere 20 % planen eine Ausweitung dieser Dienste.

Wachstum fördern: Wachstumsstarke Steuerkanzleien legen zu 49 % mehr Wert auf Beratungsdienste und bieten ihren Mandanten strategische Finanzkenntnisse wie Finanzplanung, Prognosen und Managementberichte.

Angehen des Fachkräftemangels

Die größte Herausforderung: Die Gewinnung und Bindung qualifizierter Fachkräfte wird von den Befragten weltweit als eines der dringlichsten Probleme angesehen. 41 % sagen voraus, dass dies in den nächsten fünf Jahren erhebliche Auswirkungen haben wird.

Rolle der Technologie: 80 % der Befragten sind der Meinung, dass die Technologie dazu beiträgt, den Fachkräftemangel zu verringern, wobei 61 % betonen, dass sie dazu beiträgt, einfache Aufgaben zu reduzieren, so dass sich die Mitarbeitenden auf anspruchsvollere und hochwertigere Aufgaben konzentrieren können.

Wachstumstrends

Cloud und Wachstum im Einklang: Wachstumsstarke Steuerkanzleien berichteten über eine verstärkte Nutzung von Cloud-basierten Lösungen, die sowohl die Effizienz als auch die Kundenzufriedenheit steigern. Über 74 % der Cloud-Nutzer meldeten einen Anstieg der Rentabilität.

Zum Bericht "Future Ready Accountant"

Der vollständige Bericht steht Ihnen zum Download unter: https://www.wolterskluwer.com/en/know/future-ready-accountant zur Verfügung.

