Bitcoin Kurs steigt nach US-Inflationsdaten auf fast 100.000 Dollar

Nach Veröffentlichung neuer US-Preisdaten steigt der Bitcoin nahe an die 100.000-Dollar-Marke heran. Die jüngsten US-Inflationsdaten sind offensichtlich ganz nach dem Geschmack der Anleger. Investoren können in diesem Zusammenhang einen Nährboden in den Zinssenkungsfantasien finden. Auf der einen Seite waren die Verbraucherpreise nicht stärker ausgefallen als erwartet. Andererseits ging die Kernrate der Teuerung sogar etwas zurück.

Verbraucherpreise liegen wie erwartet bei 2,9 Prozent im Dezember – Kernrate sinkt

Die Aussicht auf sinkende Kapitalmarktzinsen steigert tendenziell die Attraktivität von zinslosen und riskanten Anlagen wie Bitcoin. Wie erwartet lag der Preisdruck im Dezember (im Vergleich zum Vorjahresmonat) bei 2,9 Prozent, nach 2,7 Prozent im November. Jedoch schnellte die Kernrate der Teuerung zurück auf 3,2 Prozent, nach 3,3 Prozent Vormonat. Besagte Rate, welche die Treiber Energie und Lebensmittel ausblendet, gilt als richtungsweisend für die Fed.

Der Sprung zurück in die Sechsstelligkeit wäre insbesondere aus psychologischer Sicht bedeutend.