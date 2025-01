IRW-News: Demesne Resources Ltd.: Demesne Resources Ltd. beginnt mit der Auswertung historischer Daten und der Erstellung eines Fachberichts zu seinem Wolframprojekt in der Mine IMA im US-Bundesstaat Idaho

IRW-PRESS: Demesne Resources Ltd.: Demesne Resources Ltd. beginnt mit der Auswertung historischer Daten und der Erstellung eines Fachberichts zu seinem Wolframprojekt in der Mine IMA im US-Bundesstaat Idaho

- Demesne leitet eine Erhebung historischer Daten zum Projekt der Mine IMA ein

- Die Firma A-Z Mining Professionals wird mit der Erstellung eines 43-101-konformen Fachberichts beauftragt

Vancouver, BC, 15. Januar 2025 / IRW-Press / Demesne Resources Ltd. (CSE: DEME) (OTCQB: DEMRF) (FWB: RK9) (Demesne oder das Unternehmen) hat bekannt gegeben, dass mit der Erhebung historischer Daten zur Mine IMA begonnen wurde, die das Unternehmen bei der Erstellung eines Fachberichts über das Konzessionsgebiet unterstützen sollen. Demesne hat die Firma A-Z Mining Professionals mit der Erstellung des entsprechenden Berichts beauftragt. Die auf die Beratung von Bergbauunternehmen spezialisierte Firma verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Erschließung von Wolfram-, Edelmetall- und Basismetallprojekten, in denen der Abbau entweder obertägig aus schmalen Erzgängen oder untertägig im Bulk-Mining-Verfahren erfolgt.

Aktuell findet eine Begehung des Projektgeländes durch unabhängige Projektgutachter (QPs) gemeinsam mit den Geologen und Vertragspartnern von Demesne statt, um eine Katalogisierung der historischen Daten und eine Sondierung des Bohrkernmaterials aus früheren Explorationsprogrammen durchzuführen. Weitere Informationen über die Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen und A-Z Mining Professionals entnehmen Sie bitte der Pressemeldung des Unternehmens vom 9. Januar 2025.

Im Rahmen unserer langfristigen strategischen Betriebsplanung haben wir von Demesne mit den technischen Arbeiten im Konzessionsgebiet begonnen und die Erstellung eines Fachberichts eingeleitet, so Murray Nye, CEO von Demesne Resources Ltd. Wir verfügen über eine große Menge an historischem Datenmaterial zum Konzessionsgebiet wie etwa Karten, Berichte, Bohrlochdaten und Produktionsinformationen, die bis in die 1940er Jahre zurückreichen. Unsere QPs und Geologen führen diese Woche eine Standortbegehung durch, um die wichtigsten Aufzeichnungen zu sondieren, katalogisieren und digitalisieren.

Die Mine IMA ist ein ehemaliger, untertägiger Wolfram-Bergbaubetrieb, der sich über 22 patentierte Claims erstreckt und im zentralen Osten des US-Bundesstaates Idaho befindet. Zwischen 1945 und 1957 wurden aus diesem Konzessionsgebiet rund 199.449 MTU WO3 gefördert. Im Anschluss daran waren zwischen 1960 und 2008 verschiedene Betreiber vor Ort mit der Exploration von Molybdän und Wolfram beschäftigt ( Bradley Mining Company, 1958; Zusammenfassung von Datenmaterial zur Mine IMA, Lemhi Co, Patterson, Idaho. Unternehmensbericht, 6 Seiten.

2 Diese historischen Ressourcenschätzungen wurden vor der Einführung der Vorschrift NI 43-101 erstellt und verwenden keine CIM-Kategorisierung. Die Schätzungen wurden für die Bradley Mining Company und die Inspiration Development Company erstellt und gelten erst als zuverlässig, wenn sie entsprechend verifiziert werden konnten. Demesne Resources hat diese historischen Schätzungen nicht verifiziert. Die historischen Schätzungen werden hier nur angeführt, um den Grundtenor und die Größe der Explorationsziele im Bereich des Konzessionsgebiets darzustellen.

).

Folgende historische Datensätze stehen für die zukünftige Exploration, Erschließung und Projektplanung unterstützend zur Verfügung:

- Bohrlochdaten von Bradley, Inspiration, Gentor und anderen, einschließlich Protokolle, Messdaten, Prüfzertifikate und sonstige Aufzeichnungen.

- Eine große Vielzahl detaillierter unterirdischer Karten und Abschnitte, die die historischen Daten zu Erschließungsarbeiten, Bohrungen, Probenahmen sowie Messdaten von Bradley aus den 1950er Jahren und von Inspiration aus den 1980er Jahren zeigen.

- Unternehmensberichte und -aufzeichnungen mit historischen Produktionsdaten, metallurgischen Testarbeiten und historischen Ressourcenschätzungen, die nicht der Vorschrift 43-101 entsprechen(2).

- Digitale Datensätze einschließlich historischer Scans, CAD-Daten und Dateien aus Bohrlochdatenbanken.

Das umfangreiche historische Datenmaterial, das über die Mine IMA verfügbar ist, wird uns bei der zügigen Erschließung dieses Projekts maßgeblich unterstützen, so Murray Nye.

Das Unternehmen will die Arbeiten zur Digitalisierung und Verifizierung historischer Informationen und Aufzeichnungen fortsetzen, um eine 43-101-konforme Mineralressource für das Konzessionsgebiet zu definieren. Zeitgleich sollen Projektplanungs- und Trade-Off-Studien eingeleitet und Probenahmen für Verifizierungs- und Metallurgiestudien vorbereitet werden.

ÜBER DEMESNE RESOURCES LTD.

Demesne Resources Ltd. ist ein in British Columbia ansässiges Unternehmen, das sich dem Erwerb und der Exploration von Konzessionsgebieten mit Magnetitmineralvorkommen verschrieben hat. Das unternehmenseigene Projekt Star setzt sich aus fünf aneinandergrenzenden Mineralkonzessionen zusammen, die gemeinsam eine Fläche von rund 4.615,75 Hektar umfassen und im Bergbaurevier Skeena Mining in der kanadischen Provinz British Columbia liegen. Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung abgeschlossen und sich damit das Recht auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von 100 % am Projekt Star gesichert. Des Weiteren hat Demesne eine Optionsvereinbarung unterzeichnet, um sich den Erwerb sämtlicher Rechte (vorbehaltlich einer Royalty von 2 %) am Projekt der Mine IMA zu sichern. Die Mine IMA ist ein ehemaliger, untertägiger Wolfram-Bergbaubetrieb, der sich über 22 patentierte Claims erstreckt und im zentralen Osten des Bundesstaates Idaho in den Vereinigten Staaten befindet.

Links zu sozialen Medien:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/demesneresources/

X: https://x.com/demesneresource

Facebook: https://www.facebook.com/DemesneResources

Instagram: https://www.instagram.com/demesneresources/

YouTube: https://www.youtube.com/@demesneresources

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

CEO

1055 West Georgia Street, Suite 1500

Vancouver, BC V6E 0B6

Kanada

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Murray Nye, CEO

E-Mail: ir@demesneresources.com

Tel.: +1 (416) 300-7398

CSE:DEME

OTCQB:DEMRF

FWB:RK9

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über: (i) das Minenprojekt IMA und die darauf befindlichen Explorationsarbeiten, (ii) die Erfüllung der Verpflichtungen des Unternehmens im Rahmen des Optionsabkommens und die Ausübung der damit verbundenen Option sowie (iii) die geplanten Aktivitäten des Unternehmens auf dem Minenprojekt IMA. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen der Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Marktpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Angaben zu den historischen Mineralressourcen und der Produktion auf dem Konzessionsgebiet stammen sowohl aus öffentlichen als auch aus privaten Quellen und sind insofern als sachlich und relevant anzusehen, als sie den Tenor der Explorationsziele auf dem Konzessionsgebiet aufzeigen. Diese historischen Ressourcenschätzungen stammen aus der Zeit vor der Einführung von NI 43-101 und verwenden keine von CIM vorgeschriebenen Kategorien. Frühere operative Betriebe wiesen Vertrauenskategorien zu, die sich von jenen der CIM unterscheiden, da sie möglicherweise keine wirtschaftliche Rentabilität nachgewiesen haben. Auf die Schätzungen sollte man sich nicht verlassen, solange sie nicht verifiziert wurden. Weder Demesne Resources noch sein qualifizierter Sachverständiger haben ausreichende Arbeiten durchgeführt, um die historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen zu klassifizieren oder die historischen Informationen bezüglich der früheren Produktion oder Exploration zu überprüfen. Demesne Resources behandelt die historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit den kanadischen behördlichen Anforderungen gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI-43-101) erstellt. Austin Zinsser, P.G., SME-RM, Vice President, Exploration des Unternehmens, und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI-43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Präsentation geprüft und genehmigt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78082

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78082&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2479291023

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.