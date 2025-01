Steigt die US-Inflation wieder auf 3 %?

Frankreich: Einigung um Haushalt oder scheitert Regierung erneut

Die Aktienmärkte legten gestern auf beiden Seiten des Atlantiks nach Berichten über eine "nur" graduelle Erhöhung von US-Importzöllen wieder zu. Mitglieder des künftigen Wirtschaftsteams des designierten Präsidenten Donald Trump erwägen wohl, US-Importzölle lediglich schrittweise zu erhöhen. Diese Vorgehensweise soll einen abrupten Inflationsanstieg vermeiden und gleichzeitig die Verhandlungsmacht der US-Regierung stärken. Der Entwurf befindet sich jedoch noch in einem frühen Stadium und wurde Trump bisher nicht vorgelegt. Während der Präsidentschaftskampagne 2024 brachte Trump Mindestzölle von 10% bis 20% auf alle importierten Waren und sogar 60% oder mehr auf Importe aus China ins Spiel. Zollerhöhungen in diesem Ausmaß dürften die US-Inflationsrate 2025 wieder deutlich ansteigen lassen, was u.E. zu einem Stopp der Fed-Leitzinssenkungen führen würde. Trump selbst bezeichnete noch vor kurzem einen Bericht über eine abgestufte Einführung von Zöllen als falsch.Der französische Premierminister Francois Bayrou hat sich durch das Angebot, das umstrittene Rentengesetz von 2023 neu zu verhandeln, vorerst Zeit verschafft und damit die notwendige Unterstützung gewonnen, um den dringend benötigten Haushalt zu verabschieden. Bayrou hat Arbeits- und Wirtschaftsverbände beauftragt, Änderungen an der Rentenreform auszuhandeln, die möglicherweise die geplante Erhöhung des Mindestpensionsalters von 62 auf 64 Jahre stoppen könnten. Sollte die Verhandlungsfrist von drei Monaten ergebnislos verstreichen, bleibt der aktuelle Plan bestehen. Die von Bayrou angebotenen Zugeständnisse haben die Sozialisten besänftigt, die nun offen für Verhandlungen sind und damit seiner Regierung die notwendige Zeit verschaffen, um den Haushalt zu verabschieden. Die Sozialisten fordern jedoch Garantien für das Ergebnis der Verhandlungen und lehnen eine automatische Rückkehr zum aktuellen Rentengesetz ab, falls die Gespräche scheitern. Bayrous Vorgehen zielt darauf ab, eine Vereinbarung mit den moderaten Kräften der linken Neuen Volksfront-Allianz zu erzielen, um Misstrauensvoten zu vermeiden.Die heute zur Veröffentlichung anstehenden US-Inflationsdaten für Dezember dürften angesichts der von der Fed signalisierten erhöhten Wachsamkeit für die Preisentwicklung besonders im Fokus stehen. Jüngste positive US-Wirtschaftsdaten hatten die Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed gedämpft und eine Verkaufswelle bei Anleihen ausgelöst. Ein erneuter Anstieg der Headline-Inflation ist wegen Basiseffekten wahrscheinlich. Als Gradmesser für die Marktreaktion könnte sich die 3 %-Marke erweisen. Bleibt die Inflationsrate darunter, könnte dies die Rentenmarktstimmung vorerst beruhigen. Sollte die 3 %-Schwelle dagegen erstmals seit Juni 2024 wiedererreicht werden, so droht u.E. eine neuerliche Verkaufswelle an den Renten- und wohl auch an den Aktienmärkten. Die 5 %-Marke für die 10-jährigen Treasury-Renditen könnte in Reichweiter kommen. Einen nachhaltigen Sprung der 10-jährigen US-Benchmarkrendite über 5 % hinaus halten wir derweil vom aktuellen Standpunkt aus für wenig wahrscheinlich. Im Vorfeld der US-Inflationsdaten werden auch die Industrieproduktionszahlen der Eurozone erwartet. An der Wall Street beginnt heute die Berichtssaison mit den Ergebnissen großer Banken. Zu den Kreditinstituten, die ihre Zahlen vorlegen, gehören JPMorgan Chase & Co. und Wells Fargo & Co., die voraussichtlich weiterhin von Handels- und Investmentbanking-Gewinnen profitieren, die Rückgänge bei den Nettozinseinnahmen aufgrund höherer Einlagen und schleppender Kreditnachfrage ausgleichen.