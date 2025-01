Börsenjahr 2025: Was gehört ins Depot? | Trump | Tech-Party | Bitcoin | Zinsen | Börse Stuttgart

Direkt zum Video auf YouTube

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video: In diesem Video diskutieren Cornelia Frey (Boerse Stuttgart Group) und Andreas Lipkow (comdirect) die wichtigsten Themen, die das Börsenjahr 2025 prägen könnten. Von politischen Einflüssen über die Rolle Chinas und das Handelsverhältnis zwischen den USA und China bis hin zu Inflation, Zinsen und der Zukunft der Kryptowährungen unter der neuen Trump-Administration – die Analyse bietet spannende Einblicke in die Finanzmärkte und das Anlageverhalten der Investoren. Ein Muss für alle, die gut informiert ins neue Börsenjahr starten möchten.



Timestamps:

00:00 ► Ruhiger Auftakt ins spannende Börsenjahr 2025

03:03 ►Trump 2.0 - was dürfen wir erwarten?

06:19 ► Strafzölle und Inflation: Ein Blick in die Zukunft

08:51 ► US-Zinsen - Kehrtwende voraus? 2025 mit Zinserhöhung?

11:57 ► Handelskonflikt zwischen den USA und China - Entspannung in Sicht?

13:38 ► Rückenwind für Kryptowährungen dank Trump?

15:46 ► Tech-Rally - wie schwungvoll geht es weiter?

17:44 ► Bundestagswahl 2025 - aber die Börse lässts kalt?

19:41 ► Aktien, Anleihen & Co - das kaufen die comdirect Anleger

21:46 ► USA, Emerging Markets oder Europa - wohin fließt das Geld der Anleger?



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/



🕐 Das Video wurde am 16.01.2025 um 11:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.