EQS-News: AGRANA hält Capital Markets Day zur neuen Strategie „NEXT LEVEL“ ab

EQS-News: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges

AGRANA hält Capital Markets Day zur neuen Strategie „NEXT LEVEL“ ab



16.01.2025 / 18:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





AGRANA hält Capital Markets Day zur neuen Strategie „NEXT LEVEL“ ab

Stephan Büttner, CEO der AGRANA-Beteiligungs-AG, und Norbert Harringer, CTO des Konzerns, präsentieren im Rahmen des Capital Markets Day am Abend des 16. Jänner 2025 in Wien und am 17. Jänner 2025 vormittags in Kröllendorf|Niederösterreich vor Analysten, institutionellen Investoren und Bankern die neue AGRANA-Konzernstrategie NEXT LEVEL.

In der Aufsichtsratssitzung vom 12. November 2024 wurde die vom Vorstand vorgelegte neue Konzernstrategie vom Aufsichtsrat einstimmig beschlossen. Neben der Umsetzung von NEXT LEVEL wurden auch begleitende Maßnahmen für die strukturelle Transformation des Konzerns genehmigt. So sollen durch die Neustrukturierung im Konzern durch Prozessoptimierungen und die Reduktion von Fixkosten jährlich Kosten von 80 Mio. € bis 100 Mio. € eingespart werden, voll wirksam ab dem Geschäftsjahr 2027|28.

Durch die kurz- bis mittelfristig getrübten Geschäftsaussichten (siehe Presseaussendung vom 14. Jänner 2025 zu den AGRANA-Quartalszahlen Q1-3 2024|25) hat die NEXT LEVEL Strategie eine umso größere Bedeutung, um AGRANA ergebnisseitig wieder auf Schiene zu bringen und in wirtschaftlich erfolgreichere Zeiten zu führen.

In Form eines ersten Fortschrittsberichtes wird das Management im Rahmen des Capital Markets Days folgende Schwerpunktthemen von NEXT LEVEL präsentieren und diskutieren:

Erste Umsetzungsschritte für die Neustrukturierung der gesamten AGRANA-Gruppe in eine verschlankte strategische Holding mit zwei strategischen Geschäftsbereichen, „Agricultural Commodities & Specialities“ sowie „Food & Beverage Solutions“

Vorstellung der Projekte Horizont 1 (Verschlankung der Verwaltung) und Horizont 2 (Prozessoptimierungen in den Segmenten Zucker und Stärke)

Optimierung des Working Capital (neue Finanzierungsmodelle wie z.B. Factoring)

Neuer Geschäftsbereich „Agricultural Commodities & Specialities“: Kosteneffizienz vom Rohstoffeinkauf bis zur Produktion im Vordergrund, Fokus primär auf kostenseitige Synergien

Neuer Geschäftsbereich „Food & Beverage Solutions“: Schwerpunkt auf innovative Kundenservices, also auf der Entwicklung von neuen Lösungen für und mit den Kunden

Ausbau des Solutions-Geschäftes am Beispiel der Aromenaktivitäten (AUSTRIA JUICE)

Transformationsmaßnahmen, die bereits im Geschäftsjahr 2024|25 gestartet wurden (ursprünglich sollten 4 bis 5 Mio. € des Maßnahmeneffekts im laufenden Geschäftsjahr 2024|25 gehoben werden, tatsächlich werden es 8 Mio. € sein)

Bis zum Ablauf des Geschäftsjahres 2027|28 ist geplant, durch NEXT LEVEL die Aufwendungen in der Gruppe kumuliert um knapp 160 Mio. € zu reduzieren und danach nachhaltig einen Maßnahmeneffekt von jährlich zumindest 80 Mio. € zu erzielen

Neben der strukturellen Transformation auf Holding- und Divisionsebene bleibt Nachhaltigkeit ein zentraler Bestandteil der AGRANA NEXT LEVEL-Strategie. AGRANA ist auf Kurs, bis 2040 Netto-Null-Emissionen in den Bereichen Scope 1 und 2 sowie bis spätestens 2050 auch im Bereich Scope 3 zu erreichen. Diese Verpflichtung ist nicht nur Teil der gesellschaftlichen Verantwortung der Gruppe, sondern auch eine strategische Notwendigkeit, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.

Analysten, institutionelle Investoren und Banker haben nicht nur im Rahmen der Abendpräsentation am 16. Jänner 2025 in Wien die Möglichkeit, mit dem Management die neue Strategie zu diskutieren, sondern auch beim Besuch des Produktentwicklungszentrums für Aromen und Getränkegrundstoffe in Kröllendorf|Niederösterreich am Tag danach.

Die Präsentationen zum Capital Markets Day sind auf der AGRANA-Website unter LINK zum Download verfügbar.



Für Retail-Aktionärinnen und Aktionäre ist im Frühjahr 2025 eine Aktionärsfahrt geplant, bei der der Vorstand auch Privatanlegern Rede und Antwort zur neuen Konzernstrategie stehen wird. Nähere Informationen dazu werden noch zeitnah bekanntgegeben.



Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur Verfügung.

Über AGRANA

AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.000 Mitarbeiter erwirtschaften an weltweit 53 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 3,8 Mrd. €. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie weltweit führender Hersteller (und Anbieter) von Apfelsaft- und Beerensaftkonzentraten und im Segment Stärke bedeutender Produzent von kundenspezifischen Kartoffel-, Mais- und Weizenstärkeprodukten sowie von Bioethanol. AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa.





Für Rückfragen:



Mag. (FH) Hannes Haider, Investor Relations Officer

+43 1 21137 12905, hannes.haider@agrana.com



Mag. (FH) Markus Simak, Pressesprecher

+43 1 21137 12084, markus.simak@agrana.com







16.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com





Sprache: Deutsch Unternehmen: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft F.-W.-Raiffeisen-Platz 1 A-1020 Wien Österreich Telefon: +43-1-21137-0 Fax: +43-1-21137-12926 E-Mail: investor.relations@agrana.com Internet: www.agrana.com ISIN: AT000AGRANA3 WKN: A2NB37 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 2068657

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2068657 16.01.2025 CET/CEST