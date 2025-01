Trading-Chance Symrise: Range für Inline-Trade nutzen

Werbung

Die Symrise-Aktie bewegt sich seit drei Jahren in einer seitwärts angelegten Range und hat diese im gesamten Zeitraum lediglich einmal kurz verlassen. Die fundamentale Situation im Bereich der Spezialchemie, wie auch die charttechnische Ausgangslage lassen es sehr wahrscheinlich erscheinen, dass der Aktienkurs sich weiter in dieser Bandbreite bewegen wird. Damit bietet sich für uns ein Inline-Trade an, mit dem an einer Seitwärtsbewegung partizipiert werden kann...

In der aktuellen Woche belastete ein Kommentar des Analysten Charlie Bentley des Investmenthauses Jeffries die Symrise-Aktie und veranlasste die Marktteilnehmer den verkaufs-Button zu drücken. Bentley schrieb in einem Kommentar vom Montag-Abend, dass 2025 "kein solches Goldlöckchen-Jahr" werde, wie es 2024 gewesen war. Er fürchtet, dass die ambitionierten Margenziele von Symrise zu Lasten des Wachstums gehen und sich negativ auf das Geschäft auswirken könnten. Positiv führte er ins Feld, dass der Abbau der Lagerbestände und Zinssorgen durch die in den vergangenen Monaten bereits stark zurück gekommenen Kursnotierungen bereits eingepreist seien. Dem Kurs half dies wenig, und so schwächelte die Aktie unmittelbar nach Veröffentlichung dieses Analystenkommentars weiter.

Insgesamt positive Entwicklung

Betrachtet man die letzten Jahre und die Erwartungen für die kommenden Geschäftsjahre, so lässt sich insgesamt ein positives Fazit für die Aktie ziehen. Das durch die Corona-Pandemie und bald darauf den Ukrainekrieg schwierige Marktumfeld hat Symrise lediglich mit einer kleinen Delle 2021/2022 alles in allem gut gemeistert. Der Spezialchemie-Konzern weist einen positiven Trend beim Cashflow auf und steigert auch die Dividendenausschüttung. Ein latenter Belastungsfaktor, der Anlegern Sorge bereitet, ist der Anteil an Krediten. Mit einer Schuldenquote von 32,27% (Stand 30.6.2024, Quelle aktienfinder.net) ist das Unternehmen sehr sensibel für Veränderungen am Zinsmarkt. Etwaige Risiken werden entsprechend mit Kursabschlägen diskontiert. Nach oben ist darum gewissermaßen der Deckel drauf, wenn man über das Kurspotenzial spricht.

Charttechnisch in "stabiler Seitenlage"

Wenn man ein Paradebeispiel für eine Aktie sucht, die prädestiniert für eine Seitwärtsspekulation mit einem Inline-Optionsschein ist, dann ist Symrise erste Wahl. Der Aktienkurs bewegt sich in den vergangenen drei Jahren in einer absolut gefestigten Seitwärtsspanne, die sowohl auf der Ober-, wie auch auf der Unterseite gleich mehrere horizontale Widerstands-, bzw. Unterstützungsmarken hat. Auf der Unterseite liegen massive charttechnische Supports bei 87 Euro, sowie in der Zone von 92 bis 95 Euro. Immer wieder dreht der Kurs von Symrise hier gen Norden. Dem gegenüber stehen horizontale Widerstände bei etwa 110, wie auch bei 115 Euro. Lediglich ein einziges Mal verließen die Symrise-Notierungen diese Spanne. Zwischen August und Oktober vorigen Jahres hatte sich der Aktienkurs vorübergehend bis 124,95 Euro hinaufgeschraubt. Anschließend erfolgte aber die Rückkehr in den beschriebenen Seitwärtskanal, in dem die Notierungen sich bis heute bewegen.

Seitwärts partizipieren mit Inline-Optionsscheinen

Während die klassischen Handelsrichtungen Long (steigende Kurse) oder Short (fallende Kurse) gängige Praxis für das Gros der privaten Händler sind, gibt es spannende Produkte, mit denen sich in Seitwärtsmärkten tolle Renditen erzielen lassen. Ein Inline-Optionsschein ist mit einer festgelegten Laufzeit ausgestattet, innerhalb derer ein spezifischer Kurs-Korridor nicht verletzt werden darf. Verweilt der Aktienkurs über die gesamte Laufzeit in der Kursspanne, ohne dass die obere und untere Barriere erreicht werden, so erhält man die maximale Auszahlung. Wer Inline-Optionsscheine handelt sollte idealer Weise die Laufzeit so wählen, dass er die Entwicklung des Basiswertes bis zum „Auslauf-Datum“ gut einschätzen kann. Zudem sind die beiden Barrieren lieber etwas weiter entfernt zu setzen, damit es auch wahrscheinlich wird, dass man die Auszahlung am Laufzeitende erhält.

Inline-Trade mit Potenzial

Wir haben für diese Trading-Chance einen Inline-Optionsschein der UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat eine obere K.O.-Schwelle bei 110 Euro. Ihr gegenüber steht am unteren Ende eine K.O.-Schwelle bei 80 Euro. Bis zum Laufzeitende am 17.04.2025 dürfen weder die untere, noch die obere Schwelle erreicht werden. Gelingt dies, so werden 10 Euro am Laufzeitende ausgezahlt. Um einen Totalverlust zu vermeiden halten wir auf der Oberseite einen Stop-Loss bei 109 Euro und auf der Unterseite einen Stop-Loss bei 81 Euro für sinnvoll. Die WKN des Inline-Optionsscheins lautet UG10F3.

Wichtige Chartmarken

Unterstützungen: 87 und 95 Euro

Widerstände: 110 und 115 Euro

Inline Optionsschein auf Symrise von UniCredit

Basiswert Symrise WKN UG10F3 ISIN DE000UG10F35 Untere K.o.-Schwelle 80 Euro Obere K.o.-Schwelle 110 Euro Laufzeit 17.04.2025 Typ Inline Optionsschein Emittent UniCredit Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende 10 Euro Stop-Loss in der Aktie für obere Schwelle 109 Euro Stop-Loss in der Aktie für untere Schwelle 81 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.