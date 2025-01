Goldpreis auf Fünf-Wochen-Hoch – US-Kernteuerung geht zurück – Trump im Blick

Angesichts einer rückläufigen Kernteuerung konnte der Goldpreis am Donnerstag auf über 2.720 Dollar je Feinunze und damit auf den höchsten Stand seit fünf Wochen klettern. Der überraschend nachlassende Preisdruck dürfte die Zinssenkungsfantasien der Anleger verstärkt haben. Ebenfalls dürften Marktteilnehmer weiterhin ihre Blicke auf Donald Trump richten, welcher am kommenden Montag in das Weiße Haus einzieht.

Zinssenkungsfantasien geben Gold Auftrieb – Fed-Sitzung für Ende Januar geplant

Für Rückenwind sorgten zur Wochenmitte insbesondere die US-Inflationsdaten, welche die Zinssenkungsfantasien wieder forcierten. Zwar stiegen die Verbraucherpreise inklusive der Treiber Energie und Lebensmittel wie erwartet um 2,9 Prozent (per Jahresmonatsvergleich) an, nach 2,7 Prozent im November. Jedoch ging die Kernrate der Teuerung um 0,1 Prozentpunkte auf 3,2 Prozent zurück. Besagte Rate rechnet die Treiber Energie sowie Lebensmittel heraus und wird nicht zuletzt als bedeutend für die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) im Hinblick auf die Inflationsbeurteilung angesehen.