Qiagen zahlt Ende Januar 1,26 US-Dollar je Aktie aus

Der Diagnostikspezialist und Labordienstleister Qiagen hat Details zu seinem sogenannten synthetischen Aktienrückkauf in Höhe von rund 300 Millionen US-Dollar bekanntgegeben. Je 36 Papiere würden in einer Aktienzusammenlegung (Reverse Stock Split) zu 35 Aktien konsolidiert, wodurch die Aktienanzahl um rund 6,2 Millionen Stück oder 2,8 Prozent auf etwa 223,9 Millionen sinke, teilt das Unternehmen am Donnerstagabend mit.

Die Aktionäre würden dann 1,26 US-Dollar (zum aktuellen Kurs sind das 1,22 Euro) je vor dem Split gehaltener Aktie erhalten. Umgesetzt werden solle das ab dem 28. Januar.

Qiagen hatte den Schritt am vergangenen Wochenende angekündigt. Dadurch sollten den Aktionären auf eine effizientere Art und Weise Barmittel zurückgezahlt werden als durch ein traditionelles Rückkaufprogramm am freien Markt, so das Unternehmen. Dabei solle eine unmittelbare Kapitalrückzahlung mit einer Aktienzusammenlegung (Reverse Stock Split) kombiniert werden. In Euro sind demnach Auszahlungen von maximal 281 Millionen Euro eingeplant.