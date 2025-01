Formycon-Aktie steigt nach EU-Zulassung von Augenheilmittel

Mit Kursgewinnen hat am Montag die Formycon-Aktie auf die EU-Zulassung eines Augenheilmittels reagiert. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate stieg die Aktie des Entwicklers von Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneien um 2,3 Prozent auf 57,30 Euro im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs am Freitag.

Formycon hat die Zulassung für den Wirkstoff FYB203 in der EU erhalten, der unter den Markennamen Ahzantive und Baiama vertrieben werden soll. Das Mittel steht in Konkurrenz zum Medikament Eylea von Bayer .

Analyst Christian Ehmann von Warburg Research hatte das Mittel jüngst als "eines der Schlüsselprodukte" von Formycon bezeichnet. Analyst Alexander Zienkowicz von MWB Research verwies darauf, dass das Referenzprodukt Eylea von Bayer im Jahr 2023 einen Umsatz von gut 9 Milliarden US-Dollar verbucht habe.

Alistair Campbell von der Bank RBC hält derweil die Markteinführung des Wirkstoffs FYB202 von Formycon in den USA für bedeutender. Dieses Mittel gilt als Konkurrenzprodukt zu Stelara gegen Darmerkrankungen von Janssen Pharmaceutical. Die Markteinführung von FYB202 in den USA werde Ende Februar erwartet, so der Analyst.