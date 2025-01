Heidelberger Druck versucht Pennystock-Status abzulegen

Die Aktien von Heidelberger Druck versuchen am Montag einen charttechnischen Befreiungsschlag. Der Kurs des Druckmaschinen-Herstellers sprang am Morgen in der Spitze um mehr als zehn Prozent nach oben, ohne dass dafür eine konkrete Nachricht als Kurstreiber genannt wurde. Die Papiere wurden vom Start weg über der 1-Euro-Marke gehandelt, was wohl eine verlockende Wirkung hatte. Zuletzt wurden 1,07 Euro bezahlt.

Seit August schon kämpfen die Aktionäre gegen den Status als "Pennystock" an - also gegen einen Kurs, der sich spätestens seit Oktober über weite Strecken im Cent-Bereich unter der 1-Euro-Marke bewegt. Diesbezüglich könnte der Montag etwas Befreiendes haben, denn es wurde ein Hoch seit Anfang August erreicht. Der Kurs kehrte erstmals seit dieser Zeit auch wieder über die 200-Tage-Linie zurück, die bei charttechnisch orientierten Anlegern eine beliebte Indikatorlinie ist.