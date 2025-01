EQS-News: DATAGROUP stellt neue Generation der CORBOX vor

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

DATAGROUP stellt neue Generation der CORBOX vor



20.01.2025 / 07:30 CET/CEST

Maßgeschneiderte IT-Outsourcing Services mit Fokus auf Sicherheit, Compliance, Cloud und KI

Pliezhausen, 20. Januar 2024 – DATAGROUP präsentiert die neue Generation der CORBOX: Diese Version des modularen IT-Outsourcing-Baukastens bietet erweiterten Schutz vor Cyberangriffen, flexible Cloud-Optionen, aktuelle Compliance und KI-gestützte Automatisierung. Mit den neuen CORBOX-Modulen adressiert DATAGROUP gezielt die wachsenden Sicherheitsanforderungen und die regulatorischen Vorgaben für Unternehmen in Deutschland.

DATAGROUP, ein führender deutscher IT-Dienstleister, bringt die siebte Generation seines modularen IT-Outsourcing-Baukastens CORBOX auf den Markt. Es wurden einige Anpassungen mit Blick auf die sich wandelnden Anforderungen von Unternehmen in Deutschland vorgenommen und im Zentrum stehen die vier Kernleistungen CORSecurity, CORCloud, CORCompliance und CORIntelligence. Sie sind tief in jeden Service integriert, sorgen für Sicherheit, Effizienz, Anpassungsfähigkeit und unterstützen Kunden dabei NIS2 compliant zu sein.

CORBOX ist seit über zehn Jahren das etablierte IT-Outsourcing-Produkt von DATAGROUP. Die modular aufgebauten Services bietet Unternehmen die Flexibilität, individuell benötigte Services auszuwählen. Die neue CORBOX umfasst neun Module, die speziell auf die Bedürfnisse einer dynamischen Geschäftswelt zugeschnitten sind: Cloud Services, SAP Services, Application & Data Management, Network Services, Security Services, Communication & Collaboration, Workplace Services, Compliance Services und Service Desk.

„Mit der CORBOX bieten wir unseren Kunden Services, die nicht nur auf höchste Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zugeschnitten sind, sondern ihnen auch die Flexibilität geben, neue Technologien passgenau in ihre IT-Strategie zu integrieren,“ erklärt Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. „Unser Ziel ist es, Unternehmen in einer zunehmend komplexen digitalen Welt zu unterstützen und ihnen gleichzeitig die Zukunftssicherheit zu geben, die sie benötigen.“

Erweiterte IT-Sicherheitsstandards und Compliance Services

Ein wesentlicher Bestandteil der neuen Generation der CORBOX sind umfassende Erweiterungen in der IT-Sicherheit, da dieser Bereich die Grundlage jeder modernen IT-Landschaft ist. Mit CORSecurity wird umfassender Schutz auf allen Ebenen der CORBOX integriert, von der Infrastruktur bis hin zu einzelnen Anwendungen. Diese integrierte Sicherheitsarchitektur bietet effektive Abwehrmaßnahmen gegen Cyber-Bedrohungen und sorgt für Sicherheit, insbesondere auch in sensiblen Bereichen wie kritischen Infrastrukturen.

Die CORBOX ermöglicht es Unternehmen zudem, steigenden regulatorischen Anforderungen wie NIS2 flexibel zu begegnen. Mit der Kernleistung CORCompliance bietet DATAGROUP Kunden schlüsselfertige Services, die diese Vorgaben erfüllen –für bereits regulierte Branchen ebenso wie für Unternehmen, die neu in den Fokus regulatorischer Vorgaben rücken.

Cloud und KI-gestützte Automatisierung für Effizienz

Da Cloud-Technologien weiterhin im Zentrum der digitalen Transformation stehen, ermöglicht CORCloud Unternehmen die Nutzung der passenden Cloud für ihre individuellen Anforderungen. Das Multicloud-Management der CORBOX vernetzt nahtlos unterschiedliche Cloud-Modelle wie Private-, Enterprise-, Sovereign- oder Hyperscaler Cloud und bietet Skalierbarkeit sowie Anpassungsfähigkeit an wechselnde Geschäftsbedürfnisse.

Die Integration intelligenter Automatisierungslösungen ist ein entscheidender Schritt in der Weiterentwicklung moderner IT-Services. CORIntelligence ermöglicht es, die Effizienz zu steigern, Prozesse zu optimieren und gleichzeitig individuell angepasste Services beizubehalten. Durch den Einsatz eigener KI-Technologien bringt DATAGROUP zukunftsweisende Automatisierung in jeden Service der CORBOX. Durch die Implementierung CORIntelligence wird Kunden eine noch flexiblere, reaktionsschnelle IT-Betreuung ermöglicht und die Effizienz steigert.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.



Einladung zum Conference Call am 20. Februar 2025



Am 20. Februar 2025 wird DATAGROUP die Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025 veröffentlichen. Hierzu werden am selben Tag zwei Onlinekonferenzen mit Andreas Baresel, CEO/CFO, stattfinden.

Anmeldung bitte unter folgenden Links:

10:00 Uhr: deutschsprachiger Investoren- & Pressecall: https://www.appairtime.com/event/8219df4a-e842-4fe9-b130-8dee43ba1fad

15:00 Uhr: englischsprachiger Investoren- & Pressecall: https://www.appairtime.com/event/55572de2-7ff1-4ac2-94cd-1c36ccb65ccd

