EQS-News: KORREKTUR DER EINLADUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG (VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG) AM 24. FEBRUAR 2025

pferdewetten.de AG

Düsseldorf

ISIN DE000A2YN777

und DE000A3EXQ9

KORREKTUR DER EINLADUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG (VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG) AM 24. FEBRUAR 2025

Korrektur zu Abschnitt II

In der am 17. Januar 2025 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zu der am 24. Februar 2025 stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung (virtuelle Hauptversammlung) der pferdewetten.de AG, Düsseldorf, bezieht sich die Überschrift zu Abschnitt II versehentlich auf einen Tagesordnungspunkt 2. Die Hauptversammlung hat jedoch nur einen einzigen Tagesordnungspunkt, so dass die Überschrift von Abschnitt II zutreffend wie folgt lautet:

„II. Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu TOP 1 der Tagesordnung über den Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen des neuen Genehmigten Kapitals 2025/I“

Ansonsten bleibt die am 17. Januar 2025 im Bundesanzeiger veröffentlichte Einberufung unverändert.

Von einer erneuten Wiedergabe wird daher abgesehen.

Düsseldorf, 20. Januar 2025

pferdewetten.de AG

Der Vorstand

pferdewetten.de AG
Kaistr. 4
40221 Düsseldorf
Deutschland

