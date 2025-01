Börsenexperte Martin Goersch bespricht heute folgende Werte: Lufthansa, Hypoport, Siemens Energy, Commerzbank, Truist Financial, Fastenal, SLB, Canoo, Oklo, Costco, Mongo DB, Amazon und Intel.

Direkt zum Video auf YouTube

Heute ist es soweit. Am US-Feiertag (Martin Luther King Day) erfolgt die Amtseinführung von Donald Trump. Es werden mindestens 100 Direktverordnungen erwartet, die viel Bewegung in den Markt bringen könnten! Im Vorfeld des wichtigen Events zeigen die Märkte eine leichte Stärke.

Die Intel-Aktie hat nach rund 60 Prozent Verlust 2024 nun eine Chance auf einen Doppel-Boden. Die Gerüchteküche hat einmal mehr zu einem dynamischen Anstieg in der Aktie geführt. Das könnte die Chance für die Bullen sein!

Bei der Commerzbank könnten tausende Stellen gestrichen werden. So zumindest berichten Insider mit Blick auf die drohende Übernahme durch die UniCredit. Was für ein Desaster oder was für eine Chance? Das ist hier die Frage!