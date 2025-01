24 Stunden Donald Trump, Dekrete, Populismus & Kryptowährungen: Eine Analyse Christian W. Röhl

► Darum geht's im Video: In diesem spannenden Talk diskutieren Richard “Richy” Dittrich (Boerse Stuttgart Group) und Christian W. Röhl (Scalable Capital) die Amtsübernahme von Donald Trump und analysieren die Auswirkungen seiner ersten Rede. Themen wie Wirtschaft, Einwanderung, Klimapolitik, Populismus, Europas Herausforderungen in der globalen Wirtschaft, sowie die Rolle der USA unter Trump und Biden stehen im Fokus. Außerdem: Strategien für Diversität in Unternehmen, geopolitische Realitäten, Europas Verteidigung und die Zukunft der Kryptowährungen – inklusive einer Analyse des Trump-Coins.



Timestamps:

00:00 ► Einführung in die Amtsübernahme von Trump

03:13 ► Trumps Rede und ihre Auswirkungen

05:52 ► Trumps Agenda und erste Maßnahmen

09:04 ► Wirtschaftliche Lage der USA und Trumps Herausforderungen

11:45 ► Einwanderungspolitik und ihre Implikationen

15:01 ► Klimapolitik und internationale Beziehungen

18:11 ► Energiepolitik und wirtschaftliche Strategien

20:49 ► Schlussfolgerungen und Ausblick auf die Zukunft

29:01 ► Populismus und seine Auswirkungen

30:51 ► Diversity und Unternehmensstrategien

32:38 ► Amerika und die globale Wettbewerbsfähigkeit

35:20 ► Die Herausforderungen für Europa

37:12 ► Verteidigungsausgaben und geopolitische Realität

39:08 ► Trump und die Krypto-Welt

43:42 ► Der Trump-Coin und seine Implikationen

48:02 ► Kryptowährungen und ihre Zukunft

55:00 ► Abschließende Gedanken und Ausblick



🕐 Das Video wurde am 21.01.2025 um 16:45 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.