DAX® - Erstmals die 21.000er-Marke geknackt

Der DAX® startete in die neue Woche wie er die alte beendet hatte: mit einem neuen Allzeithoch. Mit dem neuen Rekordlevel (21.055 Punkte) knackte das Aktienbarometer erstmals die runde 21.000er-Marke – gleichzeitig das Kursziel aus der langfristigen, trendbestätigenden Schiebezone von Juni 2020 bis zum Jahreswechsel 2023/24. Damit sind wir nahtlos beim langfristigen Monatschart der deutschen Standardwerte, denn die angeführte Zielmarke wird durch die Trendlinie über die Hochs von 2007 und 2015 (akt. bei 20.930 Punkten) zusätzlich untermauert (siehe Chart). Diverse Indikatoren legten jüngst sogar nochmals an Dynamik zu. In der Konsequenz hat beispielsweise der MACD ein rekordhohes Niveau erreicht. Mit anderen Worten: In der Historie zurück bis ins Jahr 1988 notierte der Trendfolger niemals höher als gegenwärtig. Gleichzeitig ist der RSI in überkauftes Terrain vorgestoßen. Obwohl keine Verkaufssignale vorliegen, gilt es die heißgelaufene Indikatorenkonstellation im weiteren Jahresverlauf zu beachten. Schließlich besteht der Aufwärtstrend schon lange und hat auch schon weit getragen. Auf der Unterseite definieren die alten Rekordstände bei 20.523 Punkten bzw. 19.675 Punkten erste, charttechnisch bedeutende Rückzugsmarken.

DAX® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

