DAX® - HA-Chart: Stabiler, intakter Aufwärtstrend

Die Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen sowie verschiedener Chartarten halten wir für einen sehr sinnvollen Handelsansatz. Neben der Analyse des Kerzencharts schauen wir deshalb in regelmäßigen Abständen zusätzlich auf andere Kursverläufe, wie z. B. den Heikin Ashi-Chart des DAX®. Diese stark auf Durchschnitten aufbauende Chartdarstellungsform trägt dem trendfolgenden Charakter der Technischen Analyse in besonderer Weise Rechnung. Die großen Trends lassen sich hier oftmals sehr klar und deutlich identifizieren. So stehen im Monatsbereich z. B. seit Herbst 2023 eine ununterbrochene Folge weißer Kerzen zu Buche. Der Basisaufwärtstrend ist also absolut intakt und wurde sowohl im Dezember als auch im Januar durch neue Rekordhochs nochmals bestätigt. Dennoch sollten sich Anlegerinnen und Anleger fragen, was 2025 schiefgehen kann? Aus Heikin Ashi-Sicht werden Trendwenden oftmals durch einen Farbwechsel angezeigt. Auch Innenstäbe deuten ein nachlassendes Aufwärtsmomentum bzw. eine abnehmende Trendstärke an. Beide Phänomene sind zwar Zukunftsmusik, gilt es aber unter Risikogesichtspunkten im Auge zu behalten. Sollte es im Jahresverlauf dazu kommen, werden wir im „HSBC Daily Trading“ darüber berichten.

DAX® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

