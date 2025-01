IRW-News: First Helium Inc.: First Helium setzt Bohrung 7-30 auf unerschlossenem Leichtölvorkommen bei Worsley an

IRW-PRESS: First Helium Inc.: First Helium setzt Bohrung 7-30 auf unerschlossenem Leichtölvorkommen bei Worsley an

Unternehmen wird auf den Bohrstellen 7-30 und 7-15 fortlaufend bohren

Calgary, Alberta, 21. Januar 2025 / IRW-Press / First Helium Inc. (First Helium oder das Unternehmen) (TSXV: HELI) (OTCQB: FHELF) (FWB: 2MC) gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit den Bohrungen auf dem bewährten unerschlossenen (PUD) Ölstandort 7-30 in seinem Konzessionsgebiet Worsley in Nord-Alberta1,2 begonnen hat. Nach dem Niederbringen der Vertikalbohrung 7-30 wird das Bohrgerät des Auftragnehmers direkt zum Standort 7-15 verlegt, um dort Anfang Februar mit den Bohrungen zu beginnen, sofern es nicht zu unvorhergesehenen Verzögerungen kommt. Das Unternehmen wird weiterhin regelmäßig über die laufenden Feldaktivitäten informieren.

Wir sind begeistert, wieder zu bohren - beginnend mit unserer Leichtölerschließungsbohrung 7-30, die am vergangenen Wochenende angesetzt wurde. Im Anschluss daran werden wir auf unserer bedeutenden Leduc-Anomalie 7-15 bohren, die laut seismischer Messung etwa fünfmal so groß ist wie die Fläche unserer erfolgreichen Entdeckung der Leichtöllagerstätte in 1-30. Günstige Ergebnisse aus diesen beiden Bohrungen werden das Risiko unseres Leduc-Projekts weiter verringern, wo wir 10 zusätzliche primäre Standorte mittels unserer eigenen 3D-Seismikdaten sowie das Potenzial für eine weitere südöstliche Ausdehnung auf unseren zu 100 % unternehmenseigenen Grundstücken identifiziert haben, sagte Ed Bereznicki, President und CEO von First Helium. Bei Erfolg würde das kombinierte Ölpotenzial dieser beiden Förderbetriebe einen sofortigen Cashflow und einen bedeutenden kurzfristigen Wert für unsere Aktionäre bieten, fügte Herr Bereznicki hinzu.

Der Standort der vertikalen Bohrung 7-15 (siehe Abbildung 1) wurde für die Bohrarbeiten vorbereitet. Die Nähe der beiden Standorte, die etwa 6 km voneinander entfernt sind, ermöglicht einen effizienten Transfer der Bohranlage und minimiert die Mobilisierungskosten. Abhängig von den Ergebnissen werden die notwendigen Vorbereitungen getroffen, um die beiden Bohrungen vor dem Frühjahrstauwetter in Alberta (Zeitraum von Mitte/Ende März bis Mai, in dem der Verkehr von schwerem Gerät auf den Landstraßen der Provinz eingeschränkt ist) fertigzustellen, auszurüsten und anzuschließen, wodurch die Voraussetzungen für eine systematische Erschließung des ausgedehnten Grundbesitzes des Unternehmens geschaffen werden.

Abbildung 1:

Bestand des Projekts Worsley

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78163/HELI_012125_DEPRcom.001.jpeg

Anmerkungen:

(1) Angefertigt von Sproule Associates Limited (Sproule), einem unabhängigen qualifizierten Reservenbewertungsunternehmen, im Einklang mit dem COGE-Handbuch.

(2) Nachgewiesene und wahrscheinliche unerschlossene Bruttoreserven im Umfang von 196.700 Barrel gemäß Sproule, Evaluation of the P&NG Reserves of First Helium Inc. in the Beaton Area of Alberta (Stand: 31. März 2023) zugewiesen. Siehe SEDAR+-Profil von First Helium unter www.sedarplus.ca.

Gewährung von Optionen

Das Unternehmen hat heute bestimmten Direktoren, leitenden Angestellten und wichtigen Beratern des Unternehmens insgesamt 8.000.000 Incentive-Aktienoptionen gewährt. Die Optionen haben einen Ausübungspreis von 0,09 $ und sind bis 21. Januar 2030 gültig.

Über First Helium

Unter der Leitung eines Kernteams aus Führungskräften mit vielfältigem und umfangreichem Hintergrund in der Öl- und Gasexploration und in Betrieb, Bergbau, Finanzierung und Kapitalmärkten möchte First Helium einer der führenden, unabhängigen Anbieter von Heliumgas in Nordamerika werden.

First Helium besitzt über 53.000 Acres entlang des vielversprechenden Worsley Trend im Norden Albertas, der bisher der Kernbereich seiner Explorations- und Erschließungsbohrungen war.

Aufbauend auf seinem erfolgreichen Heliumentdeckungsbohrloch 15-25 sowie seinen Ölbohrungen 1-30 und 4-29 auf dem Projekt Worsley hat das Unternehmen zahlreiche Standorte für Anschlussbohrungen identifiziert und ein umfangreiches Infrastruktursystem erworben, um die zukünftige Exploration und Erschließung von Helium auf seinem Konzessionsgebiet Worsley zu ermöglichen. Der Cashflow aus den erfolgreichen Ölbohrungen auf Worsley unterstützt First Heliums laufende Explorations- und Erschließungsstrategie. Auf dem Konzessionsgebiet Worsley des Unternehmens wurden außerdem weitere potenzielle Standorte für Ölbohrungen identifiziert.

Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter www.firsthelium.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Edward J. Bereznicki

President, CEO und Direktor

KONTAKT

First Helium Inc.

Investor Relations

E-Mail: ir@firsthelium.com

Tel: 1-833-HELIUM1 (1-833-435-4861)

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Verwendung der Wörter antizipieren, planen, fortsetzen, erwarten, schätzen, Ziel, können, werden, projizieren, sollten, vorhersagen, potenziell und ähnlicher Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen über den Abschluss zukünftiger geplanter Aktivitäten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, beinhalten sie inhärente Annahmen, Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken wesentlich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Annahmen und Risiken gehören unter anderem Annahmen und Risiken im Zusammenhang mit dem Zustand der Eigenkapitalfinanzierungsmärkte und der behördlichen Genehmigung.

Das Management hat die obige Zusammenfassung der Risiken und Annahmen im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung bereitgestellt, um den Lesern einen umfassenderen Einblick in die zukünftigen Aktivitäten des Unternehmens zu geben. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens können wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet wurden, und dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse sich zutragen oder eintreten werden, oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Datum dieser Pressemitteilung getätigt, und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

