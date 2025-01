Schwacher Ausblick lässt American-Airlines-Aktie einbrechen

Die US-Fluggesellschaft American Airlines hat nach Zuwächsen im vergangenen Jahr mit ihrem Gewinnausblick die Markterwartungen verfehlt.

Für 2025 warnte der Vorstand davor, dass das bereinigte Ergebnis je Aktie bei 1,70 Dollar liegen könnte und im besten Fall bei 2,70 Dollar, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Analysten rechneten derweil je Anteilsschein mit 2,42 Dollar. Auch mit seinem Ausblick für das laufende Quartal blieb American Airlines hinter den Analystenschätzungen zurück.

Der Vorstand kündigte einen bereinigten Verlust je Aktie von 20 bis 40 Cent an, während Experten lediglich mit vier Cent je Anteilsschein rechneten. "Wir restrukturieren das Unternehmen, um eine noch effizientere Fluggesellschaft aufzubauen", erklärte Konzernchef Robert Isom.

Börsianer strafen schwache Zahlen ab

An der Börse kamen die Nachrichten nicht gut an: Die Papiere gaben im frühen Handel an der Wall Street um satte 8,8 Prozent nach.

Mit einem Umsatzplus von 2,7 Prozent auf 54,2 Milliarden Dollar verbuchte American Airlines 2024 einen Rekordumsatz. Der Nettogewinn legte um knapp drei Prozent auf 846 Millionen Dollar.

