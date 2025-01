Chiphersteller SK Hynix enttäuscht mit mauem Ausblick

SEOUL (dpa-AFX) - Der südkoreanische Chipkonzern SK Hynix hat mit Aussagen zu seinem Geschäft die Stimmung in der Branche getrübt. Dem Unternehmen zufolge dürften die Erlöse mit Chips für Arbeitsspeicher (DRAM) im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal um einen niedrigen Zehner-Prozentsatz zurückgehen. Bei Chips auf Basis der sogenannten NAND-Speichertechnologie droht demnach sogar ein Minus im hohen Zehner-Prozentbereich, wie die Koreaner am Donnerstag mitteilten. Grund seien die derzeit schwachen Branchentrends und teils hohe Lagerbestände. Die seit Jahresbeginn gut gelaufene Aktie verlor in Seoul 2,7 Prozent und belastete auch andere Chipwerte.

Den Umsatz steigerte SK Hynix im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 12 Prozent auf 19,8 Billionen südkoreanische Won (13,2 Mrd Euro). Das operative Ergebnis zog um 15 Prozent auf 8,08 Billionen Won an. Unterm Strich blieb mit 8,01 Billionen Won rund 39 Prozent mehr Gewinn. Das war im Tagesgeschäft sogar etwas mehr als von Fachleuten im Schnitt erwartet.

Angesichts der trüben Aussichten konnte der Hauptlieferant des Chipriesen Nvidia für Breitbandspeicherchips (HBM - high bandwidth memory) die Investoren mit seinen Zahlen nicht überzeugen. Die Aktien des Chipausrüsters ASML verloren in Amsterdam rund vier Prozent. Am deutschen Markt standen die Aktien von Aixtron , Infineon und Siltronic unter Druck.

Die Analysten des Researchhauses Stifel schrieben, SK Hynix bestätige mit dem Ausblick das aktuell schwache geschäftliche Umfeld. Chipwerte seien in den vergangenen Tagen dank der Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump rund um KI-Investitionen gut gelaufen; die Nachrichten aus Korea könnten demnach für Gewinnmitnahmen sorgen. Das SK-Hynix-Papier hat seit Jahresbeginn um rund ein Viertel zugelegt./men/stw/mis