HANNOVER (dpa-AFX) - Die ehemalige Finanzchefin des Autozulieferers Continental wechselt in gleicher Position zum Triebwerkhersteller MTU . Katja Garcia Vila werde das Vorstandsressort Finanzen und IT zum 01. Juli übernehmen, teilte der neue Arbeitgeber am Donnerstagabend mit. Der bisherige Finanzchef Peter Kameritsch wolle seinen bis Jahresende laufenden Vertrag nicht verlängern./he/nas