DAX® - Rekordjagd geht weiter

Der DAX® setzt seinen Börsenlauf fort und hangelt sich am oberen Bollinger Band (akt. bei 21.349 Punkten) entlang gen Norden. Zum sechsten Mal im noch jungen Jahr 2025 kam es dabei zu einem neuen Allzeithoch (21.423 Punkte). Per Saldo haben die deutschen Standardwerte damit bereits über 7,5 % in diesem Jahr zugelegt. Der laufende Aufwärtstrend ist somit absolut intakt und hat jüngst sogar nochmals an Dynamik gewonnen. Im „uncharted territory“ gibt es allerdings nur noch wenige Anlaufziele – eines der verbliebenen ergibt sich aus der 261,8%-Fibonacci-Projektion der Dezember-Delle bei 21.935 Punkten. Fast noch spannender finden wir ein Fibonacci-Level auf der Unterseite (21.062 Punkte), welches bestens mit dem jüngsten Aufwärtsgap (21.046 zu 21.162 Punkte) harmoniert. Auf diesem Niveau entsteht also ein erster markanter Rückzugsbereich. Zusätzlich untermauert wird die Relevanz dieser Bastion durch die Trendlinie im Monatsbereich über die Hochpunkte der Jahre 2007 und 2015 (akt. bei 20.930 Punkten). Vor diesem Hintergrund können Anlegerinnen und Anleger den Stopp zur Gewinnsicherung auf das Level der diskutierten Zone nachziehen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

