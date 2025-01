GNW-News: Workplace Options stellt umfassendes und engagiertes Wiedereingliederungsprogramm für Krebsüberlebende vor

^RALEIGH, North Carolina, Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Rückkehr an den

Arbeitsplatz nach einer Krebsdiagnose ist mit vielen großen Herausforderungen verbunden - körperliche Erschöpfung, emotionale Belastung und die Komplexität des Wiedereingliederungsprozesses. Um diesen Schritt zu erleichtern, stellt Workplace Options (https://www.workplaceoptions.com/) (WPO), ein weltweit führender Anbieter von ganzheitlichen Gesundheitskonzepten und Lösungen für das Mitarbeiterengagement, das Return to Work: Cancer Care Compass Program (https://www.workplaceoptions.com/wellbeing_solutions/cancer-care-compass/) vor. Dieses Integrationsprogramm wurde entwickelt, um Mitarbeitern, die sich von einer Krebserkrankung erholen, und deren Vorgesetzten, die sie bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz begleiten sollen, eine noch nie da gewesene Unterstützung zu bieten. Herausforderungen der beruflichen Reintegration nach einer Krebserkrankung Arbeitnehmer, die sich von einer Krebserkrankung erholen, sehen sich bei ihrer Rückkehr an den Arbeitsplatz häufig mit folgenden Problemen konfrontiert: * Körperliche Erschöpfung und kognitive Schwierigkeiten, die sich auf die Leistungsfähigkeit im Arbeitsalltag auswirken. * Emotionale Herausforderungen wie Ängste, Furcht vor Verurteilung oder Stigmatisierung am Arbeitsplatz. * Unsicherheit in Bezug auf die Dynamik und Leistungsanforderungen am Arbeitsplatz. Auch Arbeitgeber stehen vor einem Drahtseilakt zwischen geschäftlichen Prioritäten und dem Wunsch, sinnvolle Unterstützung zu leisten. Für Führungskräfte ist es oft schwierig, flexible Arbeitsbedingungen zu schaffen oder die Inklusion im Team zu fördern. So begegnet das Cancer Care Compass Program diesen Herausforderungen Das Return to Work: Cancer Care Compass Program wurde eigens konzipiert, um diese spezifischen Probleme mit einem ganzheitlichen, vielschichtigen Ansatz gezielt anzugehen: * Emotionale und psychologische Unterstützung: Bis zu 18 Beratungsgespräche, einschließlich Achtsamkeitsübungen, fördern die Widerstandsfähigkeit und die Stressverarbeitung der Mitarbeiter. * Berufsbezogene Wiedereingliederung: 12 maßgeschneiderte Coaching-Sitzungen mit einem Koordinator für berufliche Wiedereingliederung und Anpassung (Coordinator of Occupational Reintegration and Adaptation, CORAT), einem Spezialisten, der Arbeitnehmer bei der Festlegung erreichbarer Ziele, der Verbesserung von Fähigkeiten und der Bewältigung von Herausforderungen am Arbeitsplatz unterstützt. * Funktionelle Beurteilungen und Work-Life-Recherche: CORAT-Spezialisten beurteilen die Bedürfnisse der Mitarbeiter in ihrer Gesamtheit und vermitteln ihnen den Zugang zu wichtigen Ressourcen, einschließlich Ernährungsberatung, körperlicher Rehabilitation, Mobilitätshilfen und ergänzenden Therapien wie Akupunktur oder therapeutischem Yoga. * Nahtlose Zusammenarbeit mit Managern: CORAT-Spezialisten fördern die Kommunikation zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern und stellen sicher, dass die Pläne für Arbeitsplatzanpassung und Wiedereingliederung auf die Bedürfnisse beider Parteien abgestimmt sind. Unterstützung von Managern im Hinblick auf eine souveräne und mitfühlende Begleitung Das Cancer Care Compass Program berücksichtigt, dass Führungskräften eine zentrale Rolle bei der Förderung eines mitfühlenden und integrativen Arbeitsplatzes zukommt. Das Programm bietet: * Unbegrenzte Beratungen für Führungskräfte: CORAT-Spezialisten bieten fachkundige Beratung zu Arbeitsplatzanpassung und flexiblen Wiedereingliederungsplänen. * Toolkit für Führungskräfte: Ein dreiteiliger Leitfaden mit praktischen Strategien für jede Phase der Wiedereingliederung: * Vorbereiten: Kenntnisse über Krebsbehandlungen, rechtliche Bestimmungen und flexible Planung. * Handeln: Anpassungsmaßnahmen umsetzen, Teamdynamik managen und regelmäßige Check-ins einrichten. * Unterstützen: Nachhaltige emotionale und praktische Unterstützung für Mitarbeiter und Teams sowie Unterstützung der Selbstfürsorge für Führungskräfte. ?Führungskräfte sind für eine integrative und psychologisch sichere Arbeitsplatzkultur verantwortlich", so Dr. Kennette Harris, Chief Clinical Officer bei Workplace Options. ?Dieses Programm gibt ihnen die nötigen Werkzeuge an die Hand, um ein Umfeld zu schaffen, in dem sich die Mitarbeiter wertgeschätzt und unterstützt fühlen und in dem sie sich selbst am besten entfalten können." Was macht Workplace Options so besonders? Im Gegensatz zu anderen Programmen, die sich ausschließlich auf die medizinische Genesung konzentrieren, stehen beim Cancer Care Compass Program von WPO die berufliche Wiedereingliederung und die Stärkung der Widerstandsfähigkeit im Vordergrund. Das Programm zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: * Eine einzige Koordinationsstelle: CORAT-Spezialisten fungieren als zentraler Ansprechpartner für Mitarbeiter und Manager und rationalisieren den Wiedereingliederungsprozess. * Globale Adaptionsfähigkeit: Dank des skalierbaren Designs des Programms wird es den unterschiedlichen kulturellen und rechtlichen Anforderungen von Unternehmen weltweit gerecht. * Ein ganzheitlicher Ansatz: Das Programm berücksichtigt physische, emotionale und berufliche Faktoren und gewährleistet so eine nachhaltige berufliche Wiedereingliederung. Nahtlose Integration in bereits bestehende Konzepte Das Cancer Care Compass Program ergänzt vorhandene Programme zur Mitarbeiterberatung und -unterstützung. Durch die Abstimmung mit Arbeitsplatzrichtlinien werden Unterstützungssysteme verbessert, während gleichzeitig die besonderen Herausforderungen der Mitarbeiter berücksichtigt und ein integratives Umfeld gefördert werden. Ein Engagement für die Krebsgenesung und die Integration am Arbeitsplatz Als Unterzeichner des Working with Cancer Pledge setzt sich WPO für die Schaffung von Arbeitsplätzen ein, an denen sich Krebsbetroffene in jeder Phase der Genesung wertgeschätzt und gestärkt fühlen. ?Bei der Heilung von Krebs geht es nicht nur ums Überleben, sondern auch um Lebensqualität", erklärte Alan King, Präsident und CEO von Workplace Options. ?Mit dem Cancer Care Compass Program von WPO helfen wir Mitarbeitern, mit Zuversicht an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren, und unterstützen Unternehmen bei der Schaffung einer nachhaltigen Kultur der Fürsorge." Über Workplace Options: Workplace Options (https://www.workplaceoptions.com/) (WPO) wurde 1982 gegründet und ist der größte unabhängige Anbieter ganzheitlicher Lösungen für das Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Durch maßgeschneiderte Programme und ein umfassendes globales Netzwerk von zertifizierten Anbietern und Fachleuten unterstützt WPO Menschen dabei, gesünder, glücklicher und produktiver zu werden, sowohl persönlich als auch beruflich. 50 Prozent der Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf WPO. WPO bietet mehr als 88 Millionen Menschen in 127.000 Unternehmen in über 200 Ländern und Gebieten hochwertige digitale und persönliche Dienstleistungen an. Kontakt: Jennifer Dart, Senior Corporate Communications Manager Jennifer.Dart@workplaceoptions.com (mailto:Jennifer.Dart@workplaceoptions.com) Ein Video zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/87c8c114-e2ed-498f-8c98- a835046b9d6b °