Wie du als Anleger 2025 ruhig schläfst? – Tipps & Insights von Clemens Schönmann (@renewillrendite)

Direkt zum Video auf YouTube

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



René will Rendite auf YouTube ► https://www.youtube.com/@renewillrendite/

Zum Newsletter ► https://www.renewillrendite.de/



► Darum geht's im Video: In diesem Video spricht Clemens Schömann-Finck (@renewillrendite) gemeinsam mit Richard “Richy” Dittrich (Boerse Stuttgart Group) über seine Erfahrungen als Finanzjournalist und Anleger. Er teilt wertvolle Tipps zur Geldanlage, erklärt, warum ETFs die Basis seines Portfolios bilden und wie er mit Einzelwerten, Dividenden und Gold umgeht. Außerdem diskutiert er die Rolle von Bitcoin und gibt Einblicke in seine Anlagestrategie, die auf langfristigen Erfolg und Stabilität abzielt. Ein Muss für jeden, der nachhaltig investieren und smarter handeln möchte!



Timestamps:

00:00 ► Einführung

08:47 ► Clemens’ Anlagestrategie

10:24 ► Marktanalyse & Diversifikation

11:27 ► ETFs als Portfolio-Basis

25:26 ► Dividenden: Passives Einkommen

38:58 ► Gold: Absicherung & Chancen

42:11 ► Bitcoin: Digitales Gold

46:39 ► Fazit & Tipps



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/



🕐 Das Video wurde am 24.01.2025 um 18:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.