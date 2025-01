GNW-News: CGTN: Eine Brücke zwischen Tradition und Technologie: Die CMG-Frühlingsfest-Gala 2025 geht in die letzte Phase

^CGTN hat einen Artikel veröffentlicht, in dem erörtert wird, warum die Frühlingsfest-Gala oder Chunwan ein bedeutsames Ereignis für alle Chinesen ist und warum sie als Bindeglied fungiert, das die Gefühle der globalen chinesischen Gemeinschaft vereint. In dem Artikel geht es außerdem darum, wie die Gala 2025 die traditionelle chinesische Kultur nahtlos mit modernster Technologie verbinden wird, um sie zu einer wahrhaft einzigartigen Feier der chinesischen Kultur zu machen. PEKING, Jan. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Frühlingsfest-Gala 2025 der China Media Group (CMG), ein Grundstein der chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten, hat die letzte Probenphase erreicht. Dieses jährliche Ereignis, in China Chunwan genannt, ist für seine große kulturelle Bedeutung bekannt und verbindet Innovation mit Tradition. Es fasziniert das Publikum sowohl in China als auch auf der ganzen Welt. Am 22. Januar endete die vierte Probe der Gala, bei der das endgültige Programm der Aufführungen und technischen Elemente festgelegte wurde. Mit modernster AR- und VR-Technologie verspricht die Show ein immersives Erlebnis, das klassische Darbietungen wie Lieder, Tänze, Sketche und komische Dialoge mit interaktiven Elementen verbindet, um ein breiteres Publikum, insbesondere die jüngeren Generationen, anzuziehen. Um die festliche Atmosphäre noch weiter zu verstärken, wurde bei der Gala das offizielle Maskottchen ?Si Sheng Sheng" enthüllt, eine leuchtend grüne Schlange, die das Jahr der Schlange symbolisiert. Das von der traditionellen chinesischen Kultur inspirierte Design weist komplexe Details auf, beispielsweise die Spiralmuster eines vergoldeten silbernen ?Ruyi", das im Famen-Tempel im Nordwesten Chinas in Shaanxi entdeckt wurde und Wohlstand symbolisiert. Der Körper des Maskottchens ist mit Ranken verziert, die ineinander verschlungen sind und für Vitalität stehen. Sie ist außerdem mit Blumen wie Begonien, Magnolien und Pfingstrosen geschmückt, die mit exquisiten Filigrantechniken gefertigt wurden. Das durchdachte Design verbindet Tradition und Kunst und spiegelt die festliche Stimmung des Frühlingsfestes wider. Eine Verschmelzung aus Tradition und Moderne Seit ihrer Einführung im Jahr 1983 ist die Frühlingsfest-Gala zu einem kulturellen Wahrzeichen des chinesischen Neujahrs geworden, bei dem das Erbe des Landes durch Aufführungen wie Opern, Volkslieder, Tänze, Sketche und komische Dialoge gefeiert wird. Auch dieses Jahr werden diese Traditionen gewahrt, während die Gala gleichzeitig moderne kreative Ausdrucksformen umfassen wird. Das Bühnenbild der Gala 2025 ist vom ?Ruyi"-Zepter, einem traditionellen chinesischen Artefakt, inspiriert, das erfüllte Wünsche symbolisiert. Die zepterförmige Bühne vereint die Darsteller mit dem Publikum und schafft eine harmonische Atmosphäre. Elemente der Frühlingsfestbräuche, darunter Papierschnitte, Schattenspiel und chinesische Knoten, werden in die Bilder, Kostüme und Texte der Show eingearbeitet, um die kulturelle Authentizität zu betonen. Zu den herausragenden Darbietungen gehört The Pillars, eine Gesangs- und Tanzdarbietung, die von der vor Kurzem zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärten Zentralachse Pekings inspiriert ist. Bei der Aufführung wird der architektonische Einfallsreichtum des alten China gefeiert, in die historische Themen mit atemberaubenden visuellen Effekten einfließen. Ein weiteres Highlight, Beauty by the Water, vereint Ballett und traditionellen chinesischen Tanz, untermalt von der Melodie des Liedes At the Waterside, um die Anmut und Fließfähigkeit des Wassers zu verkörpern. In den letzten Jahren wurden bei der Frühlingsfest-Gala technische Fortschritte genutzt, um traditionelle Kunstformen neu zu beleben. Die Gala 2025 wird diesen Trend fortsetzen: Traditionelle Kunstformen wie die Peking-Oper und die Henan- Oper werden durch moderne Bühneneffekte und Multimedia erweitert; digitale Interaktivität und holografische Projektionen verwandeln Volkstänze und Lieder in mehrdimensionale Erlebnisse. Die Integration von Technologie und Kultur haucht nicht nur der traditionellen Kunst neues Leben ein, sondern vertieft auch die Verbindung des Publikums mit dem kulturellen Erbe Chinas. Eine emotionale Verbindung der Chinesen Für Millionen chinesischer Familien ist die Frühlingsfest-Gala mehr als ein Fernsehereignis - sie ist eine geschätzte Neujahrstradition. Das gemeinsame Anschauen der Gala symbolisiert Einigkeit, Wärme und Wiedersehensfreude. Die emotionale Verbindung überwindet physische Grenzen und verbindet Familien auf der ganzen Welt. Die Gala zelebriert nicht nur familiäre Bindungen, sondern reflektiert in ihren humorvollen Sketchen und Dialogen auch gesellschaftliche Veränderungen und Probleme und regt so sowohl zum Lachen als auch zum Nachdenken an. Mit der Gala 2025 wird diese Tradition, Einblicke in aktuelle gesellschaftliche Themen zu bieten und gleichzeitig den Zeitgeist zu verkörpern, fortgesetzt. Die Gala präsentiert auch die kulturelle Vielfalt Chinas und hebt regionale Traditionen und Kunstformen hervor, die ein gemeinsames Gefühl von Stolz und Zusammengehörigkeit fördern. Mit ihrer Mischung aus festlicher Stimmung, kulturellen Feierlichkeiten und innovativer Kunst bleibt die Frühlingsfest-Gala ein beständiges Symbol der chinesischen Einheit und kulturellen Identität. Die diesjährige Veranstaltung verspricht sowohl eine lebendige Feier der Vergangenheit als auch ein spannender Blick in die Zukunft zu werden. Sie bekräftigt damit die Rolle der Gala als Brücke zwischen Tradition und Moderne und als herzliche Verbindung zwischen Chinesen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter https://news.cgtn.com/news/2025-01-25/2025-CMG-Spring-Festival-Gala-Blending- tradition-with-technology-1ArId23PnKE/p.html °