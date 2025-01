Bitcoin fällt unter 100.000 Dollar – Enttäuschung über Trump – Fed im Blick

Zu Wochenbeginn notiert der Bitcoin wieder unter der psychologisch wichtigen 100.000-Dollar-Marke. Die Enttäuschung über das Ausbleiben konkreter Schritte zur Einführung strategischer Bitcoin-Reserven ist für Anleger offensichtlich eine willkommene Gelegenheit, um Kasse zu machen. Trump hatte in der vergangenen etwa eine Durchführungsverordnung zur Einrichtung einer Arbeitsgruppe für digitale Vermögenswerte angeordnet. Geprüft werden sollen etwa lediglich die Vorteile einer möglichen Krypto-Reserve.

Konkrete Schritte durch Donald Trump bleiben zunächst aus

Offensichtlich ist die Messlatte der Anleger an Donald Trump höher als gedacht. Investoren erwarten konkretere Schritte, wie es um die Zukunft von Bitcoin und Co in den USA bestellt ist. Neben einer lockeren Regulierung setzen Anleger weiterhin insbesondere auf die Einführung strategischer Bitcoin-Reserven. Anleger sollten sich vor Augen halten, dass die bereits verteilten Vorschusslorbeeren schneller verwelken könnten als gedacht.