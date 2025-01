EQS-Adhoc: STRABAG SE: Dr. Hans Peter Haselsteiner wird neuerlich Generalbevollmächtigter der STRABAG SE

EQS-Ad-hoc: STRABAG SE / Schlagwort(e): Personalie

STRABAG SE: Dr. Hans Peter Haselsteiner wird neuerlich Generalbevollmächtigter der STRABAG SE



27.01.2025 / 14:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Dr. Hans Peter Haselsteiner wird neuerlich Generalbevollmächtigter der STRABAG SE

Kontinuität bei der STRABAG SE nach dem tragischen Verlust von Klemens Haselsteiner sichergestellt

Vorstand führt Strategie 2030: People. Planet. Progress. fort

Nachfolgeüberlegungen für die Position des CEO haben begonnen

Der Vorstand der STRABAG SE hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats Herrn Dr. Hans Peter Haselsteiner mit heutigem Tag eine Generalvollmacht der STRABAG SE erteilt. Der Vorstand wird den mit „Work On Progress“ eingeleiteten, umfassenden Transformationsprozess des Unternehmens im Sinne von Klemens Haselsteiner fortsetzen.

Dr. Hans Peter Haselsteiner hat das Unternehmen in seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender zu einem internationalen Konzern ausgebaut. In der Folge hat er als Generalbevollmächtigter bis zum Mandatsantritts seines Sohnes Klemens Haselsteiner am 1.1.2020 den Vorstand bereits einmal beratend begleitet.

Die Haselsteiner Familien-Privatstiftung hält derzeit 30,7 % der STRABAG SE-Aktien.

Der Aufsichtsrat hat unverzüglich mit den Überlegungen zu einer Nachfolge für die Position des CEO begonnen.

Bis zur Nachbesetzung dieser Funktion übernehmen die übrigen Vorstandsmitglieder die von Klemens Haselsteiner bisher verantworteten Agenden. Die nahtlose Fortführung seiner Geschäftsfelder und der durch den Vorstand ausgearbeiteten Strategie 2030: People. Planet. Progress. ist damit sichergestellt.

Ende der Insiderinformation

27.01.2025 CET/CEST





STRABAG SE Donau-City-Straße 9 1220 Wien Österreich

