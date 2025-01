EQS-News: naoo zeigt starkes Wachstum im Q4 und landet erstmals auf Platz 3 der Schweizer App-Charts

EQS-News: naoo AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

naoo zeigt starkes Wachstum im Q4 und landet erstmals auf Platz 3 der Schweizer App-Charts



27.01.2025 / 09:04 CET/CEST

Downloads im 4. Quartal 2024 im Vergleich zum Vorquartal um 65 % gestiegen

Anzahl der Kommentare steigt im Q4 um 117 %

Steigende Bekanntheit der naoo-App: Konversionsrate im App Store hat sich im vierten Quartal verfünffacht

naoo erreicht mit dem 3. Rang erstmals einen Spitzenplatz in den Schweizer App Charts

Zug/Zürich, 27. Januar 2025 – Die naoo AG (ISIN: CH1323306329, WKN: A40NNU), Betreiberin der einzigartigen Social-Media-App naoo, setzt ihren erfolgreichen Wachstumskurs fort. So stieg die Zahl der Downloads im 4. Quartal 2024 im Vergleich zum Vorquartal um 65 %. Damit hat die Gesamtzahl der Downloads nun die 85.000-Marke überschritten. In der Spitze lag naoo auf Platz 3 im Ranking im Schweizer App Store und hat sich so unter den Top 10 der beliebtesten Social Apps etabliert.



Gleichzeitig hat auch das organische Wachstum im Abschlussquartal 2024 weiter stetig Fahrt aufgenommen. Dies belegt beispielsweise die immer bessere Auffindbarkeit der App: 59 % der neuen NutzerInnen fanden naoo direkt über die App Store-Suche. Im dritten Quartal 2024 lag diese Quote bei rd. 37 %. Dies hat direkte Auswirkung auf die Konversionsrate im App Store (von Impressions zu Downloads), die sich in den letzten 3 Monaten des Jahres 2024 knapp verfünffacht hat und nun bei 23,3 % liegt – ein weiterer Beleg dafür, dass die Bekanntheit der App stetig zunimmt.

Engagement als Motor für nachhaltige Reichweite

Ebenso erfreulich entwickelten sich die Engagement-Zahlen innerhalb der naoo-Community im Vergleich zum Vorquartal: Die Interaktion mit Content, gemessen durch die Anzahl der Likes und Comments, stieg um 80 % von 340.000 auf nunmehr 610.000. In der gleichen Zeit stieg die direkte Vernetzung zwischen den Usern –gemessen durch die Anzahl der Follows – von 160.000 auf 240.000 an (+50 % ggü. Q3).

Karl Fleetwood, CFO und COO der naoo AG: „Unsere Platzierung in den Top 3 der App-Charts ist ein starkes Signal. Sie zeigt, dass unser Konzept von personalisierten, relevanten und belohnenden Social-Media-Erlebnissen den Nerv der Zeit trifft und immer mehr Nutzer begeistert. Aber auch innerhalb der naoo-Community tut sich einiges – das stark ansteigende Engagement bestätigt, dass wir in jeder Hinsicht auf dem richtigen Weg sind.“

Aus diesen Entwicklungen lässt sich schließen, dass die naoo-Community nicht nur wächst, sondern auch eine zunehmend aktive und eng vernetzte Struktur aufweist. Die hohe Beteiligung, der immer stärker wachsende Content und der sich intensivierende Austausch zwischen den Nutzerinnen und Nutzern sind allesamt sehr positive Signale. Dies schafft eine solide Basis für nachhaltiges Wachstum und stärkt die Position von naoo als interaktives Netzwerk mit Mehrwert für Nutzer und Werbepartner.

Insbesondere die deutliche Steigerung der Engagement-Zahlen innerhalb der naoo-Community lässt sich auf gezielte Maßnahmen zurückführen. So wurde in den letzten Monaten sukzessive die Feed-Logik optimiert und um noch gezielter ausgespielte Vorschläge ergänzt.

Zudem wurde eine neue Suchfunktion mit visuellen Content-Vorschlägen eingeführt, was die Relevanz und Attraktivität der Plattform gesteigert hat, wie Gabriel Höhener, CPO der naoo AG, erklärt: „Unsere KI-gestützte Feedoptimierung bleibt weiterhin eine Priorität. Wir arbeiten intensiv am Algorithmus, der den Nutzern immer präzisere personalisierte Vorschläge für Content, Personen und Angebote liefert und werden auch in diesem Bereich bald weitreichende Updates implementieren.“

Über naoo

Die naoo AG betreibt eine Social-Media-Plattform der nächsten Generation, die Menschen basierend auf ihren Interessen und Vorlieben miteinander verbindet. Sie bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch Gamification und personalisierte Inhalte. Mit ihrem innovativen Punkte- und Belohnungssystem fördert naoo das Engagement der NutzerInnen und ermöglicht es ihnen, direkt von ihrer Aktivität auf der Plattform zu profitieren. Die GeschäftskundInnen von naoo können massgeschneiderte Angebote erstellen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sind, und diese mit naoo-Punkten motivieren, ihre Geschäftslokale zu besuchen. Diese Punkte können gegen verschiedene Belohnungen eingelöst werden, was sowohl für die NutzerInnen als auch für die GeschäftspartnerInnen einen Mehrwert schafft. Die naoo-App ist sowohl im Apple App Store als auch im Google Play Store verfügbar. Der Hauptsitz der naoo AG befindet sich in Zug, Schweiz. Das Unternehmen ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Tickersymbol: NAO, ISIN: CH1323306329). Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.naoo.com.

Kontakt Medien und Investoren

Karl Fleetwood, COO & CFO,

karl.fleetwood@naoo.com

Axel Mühlhaus/ Jessica Pommer

edicto GmbH

Eschersheimer Landstr. 42

60322 Frankfurt a.M.

Tel.: +49 (0) 69 905505-52

E-Mail naoo@edicto.de

Benutzerinnen und Benutzer

Benjamin Duthaler, Head of Community Management, benjamin.duthaler@naoo.com

