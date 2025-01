600 Mrd. US $ Crash | NVIDIA angeschlagen

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Nvidia Die Aktien wurden am Dienstag im vorbörslichen Handel höher gehandelt, +3,5 %, da die Händler die Auswirkungen der DeepSeek Story verdauen.

Die Erholung des Chipherstellers zu Beginn der Sitzung ist wackelig und lag bei etwa 3,7 Prozent. Der Aufschwung der Aktie war am frühen Morgen viel größer und ließ gegen Ende der Eröffnung nach.

Die Aktie stürzte am Montag um 17 Prozent ab und schmälerte die Bewertung des Unternehmens um mehr als 595 Milliarden Dollar. Dies war der größte Rückgang der Marktkapitalisierung an einem Tag, der jemals verzeichnet wurde.

Doch was bleibt, gibt es künftig zwei KI Welten und wer profitiert von den Entwicklungen rund um deepseek, eigentlich?

Zahlen gab es zudem final von Boeing, General Motors, Jet Blue und Raytheon. Letztgenante konnten ein neues Allzeithoch markieren.



00:00 Intro

00:50 Überblick | 600 Mrd. US $ Crash

04:00 Nvidia Chart | Altman zu Deepseek

05:40 Nvidia | Deepseek

07:28 Deutschland | Asien

08:10 Trump | Zölle | FED Sitzung

12:30 Adient | GM | Jetblue | Boeing

14:40 Lockheed Martin | Raytheon | Royal Caribbean

16:25 Nucor | Amazon | TikTok u.a.

19:10 Analysten: Chipotle, Meta, Cisco, AT&T u.a.

25:05 Ausblick



*Werbung



#finanzmarkt #eröffnungsglocke