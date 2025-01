EQS-News: grenke und INTESA SANPAOLO vereinbaren strategische Partnerschaft in Italien

EQS-News: grenke AG / Schlagwort(e): Kooperation

grenke und INTESA SANPAOLO vereinbaren strategische Partnerschaft in Italien

Kooperation soll weitere Erschließung des italienischen Marktes beschleunigen

Baden-Baden, den 28. Januar 2025: Die grenke AG, Marktführer im Small-Ticket-Leasing in Europa, und Italiens größte Bank, INTESA SANPAOLO S.p.A. (ISP), haben heute eine strategische Partnerschaft für den italienischen Operating-Leasing-Markt geschlossen. Demnach kommen die Partner überein, dass die Intesa Sanpaolo Rent ForYou S.p.A. (RFY), eine Tochtergesellschaft der ISP, in die grenke Locazione S.r.L., die grenke Tochtergesellschaft in Italien, bis Mitte dieses Jahres vollständig eingebracht wird. Im Gegenzug erhält ISP eine Beteiligung in Höhe von 17 % am Kapital der italienischen grenke Locazione. Darüber hinaus regeln die Partner für die Dauer der Vereinbarungen die wirtschaftliche Kooperation mit dem Filialnetzwerk von ISP und deren rund 1,2 Millionen Geschäftskunden. Die Gesellschafter werden gemeinsam die Refinanzierung der künftigen Aktivitäten übernehmen.

Die Partnerschaft unterliegt noch der Zustimmung der zuständigen Behörden. Der Vollzug wird voraussichtlich zum Ende des ersten Quartals 2025 erwartet.

Das Geschäftsmodell von grenke, das sich auf Small-Ticket-Leasing mit Verträgen von im Durchschnitt unter 10.000 Euro Anschaffungswert fokussiert, bleibt unverändert. Durch die Kooperation wollen beide Unternehmen ihre Wettbewerbsposition in diesem Segment stärken, das Wachstum beschleunigen und ihren gemeinsamen Marktanteil ausbauen.

Dr. Sebastian Hirsch, CEO von grenke: „Die Stärken und Ziele von Intesa Sanpaolo und grenke ergänzen sich perfekt – beste Voraussetzungen also, um unsere Kräfte in einer strategischen Partnerschaft zu bündeln.“

Im vergangenen Geschäftsjahr war Italien mit einem Neugeschäft von mehr als 400 Millionen Euro nach Frankreich und Deutschland das drittgrößte Land der grenke Gruppe mit mehr als 30 Ländern. Die Erwartungen für das künftige Neugeschäft in Italien liegen in den kommenden Jahren bei zweistelligen Wachstumsraten.

Über grenke

Der grenke Konzern (grenke) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kundinnen und Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt stehen dabei im Mittelpunkt. 1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (gemessen nach Vollzeitäquivalenten) in über 30 Ländern weltweit aktiv. Die grenke Aktie ist an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE000A161N30).

