SAP sieht Aufstieg von China-KI DeepSeek gelassen

Die Aufregung um die neue chinesische Künstliche Intelligenz (KI) DeepSeek lässt SAP kalt.

"Gestern war ein guter Tag für SAP", sagte der Chef des Walldorfer Software-Konzerns, Christian Klein, auf der Bilanzpressekonferenz am Dienstag. Es zahle sich aus, dass in den Produkten seines Unternehmens zahlreiche KI-Modelle zum Einsatz kämen. SAP wähle jeweils dasjenige aus, das für eine bestimmte Anwendung am geeignetsten sei.

Auf die Frage nach einer möglichen Nutzung der DeepSeek-KI sagte Klein, auch bisher komme derartige Technologie aus China bei SAP zum Einsatz, allerdings hauptsächlich für Kunden in der Volksrepublik. Außerhalb dieses Landes spiele chinesische KI eine eher untergeordnete Rolle, weil es kaum Nachfrage gebe.

Die Leistungsfähigkeit von DeepSeek bezeichnete Klein als großartig. Aber Europa müsse sich nicht verstecken. So biete die französische Firma Mistral eine sehr gute KI an, allerdings nicht so günstig wie DeepSeek. Das chinesische Start-up bezifferte die Kosten für das Training ihrer KI auf weniger als sechs Millionen Dollar. Für westliche Konkurrenten wie ChatGPT dürften jeweils mehr als 100 Millionen Dollar ausgegeben worden sein.

Zum Wochenauftakt hatte die Furcht vor einer technologisch gleichwertigen, aber deutlich günstigeren KI-Konkurrenz aus China einen Ausverkauf bei westlichen Technologiewerten ausgelöst. Den Angaben von DeepSeek zufolge basiert der KI-Assistent "R1" auf einer kleineren Datenbasis und wurde auf weniger und schwachbrüstigeren Rechnern trainiert als ChatGPT und andere Modelle.

Auch der Betrieb der Software benötige weniger Rechenleistung. Sam Altman, Chef des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, bezeichnete die neue China-KI als beeindruckend und kündigte verbesserte Versionen der eigenen Programme an. "Es ist recht belebend, einen neuen Konkurrenten zu haben", schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst X.