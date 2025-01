APA ots news: Likes statt Lizenz? FMA informiert zum Thema Finfluencer in der Reihe "Reden wir über Geld"

Finfluencer sind eine wichtige Informationsquelle zu Finanzthemen in den sozialen Medien. Dabei sollten Verbraucher:innen Risiken und Interessenkonflikte im Blick behalten Wien (APA-ots) - Für viele Verbraucher:innen - längst nicht nur das junge Publikum - sind Finfluencer eine wichtige Informationsquelle in Finanzangelegenheiten geworden. Durch ihren niederschwelligen Ansatz und die unterhaltsame Präsentation erreichen sie viele Menschen zu diesem wichtigen Thema. Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) rät Verbraucher:innen, ihren kritischen Blick zu behalten und sich über Qualifikation und potenzielle Interessenkonflikte von Finfluencern zu informieren. Darum geht es in der aktuellen Ausgabe von Reden wir über Geld , der Publikation der FMA für Verbraucher:innen. Bevor man Tipps von Finfluencern folgt, sollte man prüfen, wer hinter den Empfehlungen steht, über welche einschlägigen Ausbildungen und Erfahrungen er oder sie verfügt. Vor allem bei kostenpflichtigen Workshops oder Coachings sollte die Qualifikation hinterfragt werden. Wichtig ist auch die Frage, ob der Finfluencer ein finanzielles Interesse am Vertrieb der Produkte hat, die empfohlen werden, etwa durch Affiliate Marketing. Achtung vor Betrugsmaschen - "Finfluencer" ist keine geschützte Bezeichnung und es gibt auch betrügerische Schwarze Schafe unter ihnen. Risiken und die Glaubwürdigkeit von Gewinnversprechen sollten Verbraucher:innen hinterfragen - wie bei anderen Investitions-Tipps auch. Die aktuelle Ausgabe von "Reden wir über Geld" zum Thema Finfluencer können Sie unter diesem Link abrufen: https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/finfluencer-likes-statt-lizenz/ . Folgen Sie "Reden wir über Geld" auch auf Instagram unter @ redenwiruebergeld oder www.instagram.com/redenwiruebergeld